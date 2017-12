Triple corona porcentual

Tony Piña Cámpora

Está completando una estupenda temporada en el actual torneo el jardinero de los Gigantes Moisés Sierra. A este momento se mantiene encabezando los tres departamentos que miden con mayor propiedad la ofensiva; el promedio de bateo, el slugging y el porcentaje de embasarse. De mantener ese ritmo y finalizar el calendario a la cabeza de esos renglones sería la primera vez desde 1990-91 que un bateador alcanza esta hazaña, una auténtica triple corona. Ese año Hensley Muelens, con los Azucareros del Este, disparó para promedio de .338 con slugging de .500 y OBP de .439 en 155 apariciones al plato.

En el béisbol dominicano la proeza no es común, solo ha ocurrido en cuatro ocasiones, incluyendo la señalada. Casualmente, el año anterior a ese, Ángel González con las Águilas conquistó el trío de coronas en un sorpresivo brote ofensivo que no le era característico. Basta indicar que fue la única vez que su promedio de bateo, de un astronómico .434, estuvo en la liga por encima de los .273 y este ayudó a lograr un OBP de .462 y un slugging de .533, aún cuando solo recibió siete bases por bolas y disparó un solitario cuadrangular, en unas escasas 130 apariciones al plato. Fue un caso muy singular en el que las reglas que rigen en ese sentido los torneos lo favorecieron. Esas 130 apariciones al plato superaron mínimamente el límite para que no fuera nominal; ese año fue de 129.6, algo que en caso contrario, lo hubiese descartado para liderar oficialmente esos departamentos. En la segunda etapa de ese certamen, en el Round Robin, la efectividad de su ataque descendió violentamente disparando apenas para average de .196. De cualquier manera, Ángel González, apodado “El Pollito”, se ganó por los resultados logrados el derecho de que su nombre ocupe un lugar en el exclusivo cuadro de los bateadores que en una campaña de la Liga Dominicana han conseguido dominar los tres departamentos porcentuales básicos que definen la ofensiva.

PREDECESOR

El primero que consiguió completar la tripleta fue Ricardo Carty en 1967-68. Defendiendo los colores verdes del equipo de su natal San Pedro, en el año que conquistaron por última ocasión la corona de campeones, el formidable bateador encabezó con .350/.530/.451 las columnas de AVG/SLG/OBP. Ese año, Carty superó limpiamente a Mateo Alou (.342), Bob Robertson (.490) y a su compañero Hal King (.377) en cada uno de los departamentos indicados, combinando además para ser el único que alcanzó un OPS por encima de .900, exactamente .981, prevaleciendo por 147 puntos porcentuales a su más cercano competidor, Robertson, que consiguió .834. En un año en el que el pitcheo dominó de una manera tal que el Promedio de Carreras Limpias colectivo fue de 2.61, marca de todos los tiempos, el bate de Ricardo Carty sobresalió categóricamente.

Finalmente, el otro miembro de este característico cuadro es Omar Moreno. Panameño, uno de los más productivos jugadores que han participado como importados en el béisbol dominicano, principalmente con Águilas Cibaeñas. En 1977-78, defendiendo magistralmente el bosque central de ese equipo, conectó para promedio de .345, logró slugging de .486 y OBP de .438. Ese bateo lo acompañó con la peculiar velocidad que generaba, cosa que le permitió encabezar además en carreras anotadas con 36 y agotar 176 turnos al bate sin batear para doble matanza. Tomando el contexto completo de lo que se le exige a un atleta que juega béisbol, los resultados logrados por Moreno ese año es material para ser equiparado en cualquier análisis que intente definir la mayor contribución de un jugador a su equipo, en una temporada en el circuito dominicano de béisbol profesional.

Un veterano de la liga, Sierra ya ha tenido formidables y muy completas cosechas ofensivas en el pasado, que permiten sea reconocido como uno de los más productivos bateadores de la generación actual. De conseguir mantenerse comandando los tres departamentos ofensivos indicados hasta finalizar la actual contienda, su valor se acrecentará sustancialmente.