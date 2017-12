Naco celebra 59 aniversario, dedica festejos a Frank Prats

Santo Domingo

El inmortal del deporte dominicano Frank Prats fue reconocido este viernes por el club Deportivo Naco en el marco de la celebración del 59 aniversario de fundación, en un acto en el salón principal de esa entidad. A Prats, la Junta Directiva del club Naco, que preside el doctor Luis Miguel Pou Guerra (Lucho), le dedicó el desayuno por los 59 años de fundación de esa organización deportiva, social, cultural y recreativa.

En su discurso el doctor Pou Guerra destacó la importancia del acto, así como la dedicatoria de la actividad a Prats.

“Prats es un socio distinguido de nuestro club, a quien le debemos grandes momentos de gloria y felicidad desde que integró en la década del ’70 al equipo de baloncesto superior del Distrito Nacional, aquí nació y se convirtió en un grande del deporte nacional”, resaltó Pou Guerra.

Lucho Pou también habló de los logros que ha tenido la actual gestión de la Junta Directiva del club Naco. Encabezó el momento de reconocimiento a Prats, consistente en la entrega de una placa de declaración de los festejos al destacado deportista.

Al hacer uso de la palabra Prats dio las gracias al club Naco, por reconocerle y expresó sobrre su lucha contra el cáncer de colon que le fue diagnosticado este año.

“Nunca he bajado la cabeza desde que me dijeron en mi cara que tengo cáncer, y no la bajaré, lucharé para recuperarme y en eso estoy”, exclamó Prats.