La sanción del COI a Rusia

Mario Emilio Guerrero

megkrantz@hotmail.com

Tweeter: @megkrantz

El Comité Olímpico Internacional (COI) emitió el martes de esta semana, un comunicado prohibiendo la participación de Rusia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeong Chang 2018, a celebrarse en el mes de febrero en Corea del Sur. El COI tomó la decisión, luego de que se determinara la manipulación sistemática por parte de la nación sancionada, de los controles antidopajes en los Juegos Invernales de 2014, escenificados en la ciudad rusa de Sochi, para beneficiar a sus atletas. Esta sanción se une a la exclusión en 2016 de 118 deportistas de ese mismo país de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tras hacerse público un informe encargado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), a una comisión encabezada por el abogado canadiense Richard McLaren, sobre el escándalo de dopaje en el deporte ruso.

Protegían tramposos

En el documento emitido por la entidad presidida por McLaren se dio a conocer que Rusia organizó entre 2011 y 2015, a través del Ministerio de Deportes y con la ayuda de la policía secreta, un sistema que permitió la desaparición de los positivos de sus atletas en los controles antidopaje. De esa manera, los atletas quedaban protegidos de las sanciones por el empleo metódico de sustancias prohibidas. Las indagaciones de la AMA se iniciaron tras las revelaciones que hizo la corredora Yuliya Stepanova, una de los más de mil atletas que se beneficiaron del meticuloso programa de dopaje, que aseguran fue patrocinado por el gobierno de Moscú y que propició que se negara la participación de decenas de deportistas rusos de las pasadas Olimpiadas de verano.

Programa sistematizado

En el caso de los juegos invernales, la investigación fue motivada después de las revelaciones que hizo el médico Grigory Rodchenkov, quien fue director del laboratorio antidopaje de Rusia durante los Juegos de Sochi. Rodchenkov aseguró que el país tenía un programa sistematizado para evitar los controles y afirmó que se habían creado sustancias para mejorar el rendimiento de los atletas, además de que facilitó el cambió de muestras de orina para evitar su detección.

Informe McLaren

De acuerdo al “Informe McLaren”, el sistema de dopaje gubernamental empleado en Rusia tenía un procedimiento estructurado para ocultar los positivos de sus deportistas a las agencias y federaciones internacionales. El reporte lo denomina Metodología de los positivos que desaparecen, conocida en código por las autoridades rusas como el sistema Salva o Cuarentena y que sirvió para convertir en negativos al menos 312 positivos de una veintena de deportes, incluyendo casi todos los que figuran en el programa de competencias de las olimpíadas de verano y de invierno

Antecedentes

Esto que ha sucedido en Rusia no es nuevo. El dopaje ha llegado a ser parte de una estrategia de Estado, en naciones que mediante el éxito de sus atletas han buscado promover un determinado sistema político. Tal fue el caso de la desaparecida República Democrática Alemana o Alemania Oriental, cuyo gobierno apoyó en los años 70 y 80 del pasado siglo, un programa de dopaje a gran escala, principalmente entre atletas del sexo femenino, que cuando fue descubierto tras la caída del Muro de Berlín, causó estupor en el mundo, que conoció cómo miles de niñas, de hasta 12 años de edad, sufrieron deformaciones físicas por causas hormonales al ser utilizadas como vehículos escogidos, para demostrar que el comunismo era mejor que el capitalismo.

Motor propagandístico

En el caso ruso no se ha llegado a esos extremos, pero no hay dudas de que se ha utilizado el deporte como motor propagandístico para levantar la imagen de un país que luego de la desaparición de la Unión Soviética, perdió gran parte de su hegemonía en el mundo. No obstante, han sido los atletas quienes han sufrido las consecuencias de este desacertado programa de dopaje a gran escala, pues han pagado justos por pecadores. En ese tenor, son muchos los deportistas que sin haber consumido fármacos, no se les ha permitido competir en eventos internacionales, por compartir la nacionalidad de los tramposos y estar bajo sospecha. Eso, sin mencionar las consecuencias que puede tener el uso indiscriminado de esos químicos prohibidos en la salud de los deportistas.

No escarmientan

A pesar de que se cuentan por miles, los casos de deportistas que han sufrido graves daños en su salud e innumerables los castigos individuales y colectivos que se aplican a los infractores, la vorágine del doping lamentablemente continúa en aumento, pues los beneficios para quienes alcanzan el éxito son cuantiosos en todos los sentidos. Además, esto ha traído como consecuencia, que cada vez que un atleta logra un nuevo récord o una actuación extraordinaria, su hazaña se cubra con un manto de dudas y sospechas. De inmediato surge la pregunta, ¿se habrá dopado? Así marcha el deporte actual para infortunio de quienes propugnan por la competencia leal y el juego limpio.