EXTREMO A EXTREMO: Los manejos de la vida son derechos o torcidos, amplios o estrechos, dulces o amargos, llanos o rocosos. Aunque se habla mucho de equilibrio, por lo general no se aprende hasta que no se experimentan los extremos. Solo experimentando la altura uno siente cuando se desciende, y muchas veces cuando se prueba lo dulce entonces se puede identificar lo amargo.

Los atletas viven mucho de extremo a extremo: el éxtasis de la victoria y la agonía de la derrota; la realidad de pobreza extrema vs. la recién adquirida fortuna; la confianza de la buena salud vs una lesión provocada que no estaba contemplada. Son muchos los escenarios que producen ambivalencia y desconcierto alrededor de un atleta y esto en su defecto provoca ansiedad y vulnerabilidad.

Una de las razones por las cuales los atletas viven remediando sus propias heridas y metidas de pata es porque atraviesan muchas altas y bajas. Remediar es poner un remedio o dar una soluciónn a un daño, un problema u otra cosa. Los cambios y virajes drásticos que un atleta experimenta, lo forzan a aprender sobre la marcha a manejar muchas cosas simultáneas. Desde conocerse el mismo, hasta lidiar con presión familiar, ambiental, profesional y mediática. Es común y hasta normal que en medio de toda esa demanda se tomen decisiones que luego haya que remediar.

FALTA DE CONOCIMIENTO: Aunque hay muchos deportistas que son tercos y que exhiben un poco de brutalidad, la gran mayoría no daña o se daña porque quieran. Casi todos cometen los errores que cometen por falta de formación y eso es el gran dolor de ellos y de muchos que están a su alrededor. La prevención viene producto del conocimiento pero no siempre se tiene el privilegio de saber ejecutar un consejo, o aún peor, de tenerlo. El conocimiento a tiempo es la medicina que prevendrá el tener que remediar daños con el tiempo.

El remediar algo que está dañado puede ser un proceso corto y poco doloroso, o largo y gravoso. Todo depende del nivel de la herida o heridas y la disposición del paciente de sanar. Hay muchos pacientes que se viven remediando a cada rato porque no quieren prevención y por ende no salen de un dolor. Hay otros que se detienen, se analizan y se abren a aprender antes de seguir infringiéndose un daño peor. Hay muchos que sanan un área pero se dañan otra y se acostumbran a vivir de remienda en remienda, y se adaptan a ese ciclo tóxico y pierden el control.

PERRO VIVO: La verdad es que no es necesario vivir remediando daños si se toma una determinación de hacer un viraje por algo mejor. Es más costoso el remedio que la prevención, y en ocasiones los daños son irreversibles. El tiempo es corto y las oportunidades son calvas y los atletas deben bajar la guardia. Nadie se ha comido la vida ni se ha dado el gusto de decir que le ganó el juego a Aquel que creó todo esto. Es mejor perro vivo que leon muerto, pues el perro mientras respire tiene esperanza pero el león por más fuerte que sea, ya murió.

Mejor es prevenir que lamentar y saber escuchar estando sanos que tener que escuchar porque no hay de otra. “Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas: ´No encuentro en ellos placer algunoª;” Eclesiastés 12:1 NVI

