Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Hay mucha posibilidad de que nuevamente ningun club de la liga dominicana alcance los 30 triunfos en la serie regular. Siempre ha sido una meta para ganar esta primera fase en forma fácil, pero en los últimos años eso se ha complicado. En ello inciden factores que marcan un equilibrio entre los seis equipos, y también la brevedad en las actuaciones de muchos jugadores, jóvenes y veteranos. Los Gigantes del Cibao, por ejemplo, tuvieron varias semanas al talentoso Eloy Jiménez, pero este fue detenido por los Medias Blancas de Chicago. Tenia números proyectados para el MVP.

En los dos últimos campeonatos ningun equipo ha alcanzado las 30 victorias. El año pasado el primer lugar correspondió a los Gigantes con 27-23, y el año anterior habían ganado las Estrellas con 29-21. (Para quienes lo hayan olvidado, los verdes también ganaron la regular en 2014-15 con 32-18,así que si ganan otra vez ahora sería su 3ra. en los últimos 4 torneos.A los de San Pedro les va bien en la regular, pero luego tienen problemas en el round robin o la final. La ultima vez que estuvieron en una final, 2010-11, fueron barridos por los Toros en 5 juegos corridos.

Un poco más atrás, el Escogido fue campeón de la regular en 2013-14 con 31-19, y el año anterior a ese las Aguilas con 32-16. Desde luego que ganar esta etapa no significa título.

Hoy se celebra la fecha 40 para algunos clubes, y cuando re reanude la actividad el próximo martes algunos tendrán solo 10 juegos pendientes. Será bien difícil que alguien llegue a los 30.

LUICHY PROTESTA: Cuando escribí ayer mi intuición de que el Licey es el club que más fanáticos lleva a los estadios del país, el colega y amigo Luichy Sánchez dio un brinquito y dijo que no, que eso no es así. Claro, para ver cuál es la realidad de esto deberemos tener los datos a manos, suministrados por la liga o por cada equipo en particular, y ya estamos en eso. Luichy expresa lo siguiente:

“Estimado Héctor:Me parece pertinente aclarar que los datos que envié sobre la asistencia al Estadio Cibao en el actual campeonato contiene las siguientes notas: “...este es el resultado del desglose porcentual de venta de boletas por cada equipo visitante... se trata de las boletas vendidas en cada fecha de esos 17 juegos”.Lo anterior quiere decir que Águilas Cibaeñas no es visitante en el Estadio Cibao y que hay que averiguar el comportamiento de esos datos en los demás estadios. Por lo tanto, partiendo sólo de lo que envié, es absolutamente incorrecto afirmar que “la realidad es que donde está Licey ahí va la mayor cantidad de fanáticos”.Te informo que, por informaciones que manejan todos los equipos (no sé si lo admitirán públicamente), Águilas Cibaeñas es el equipo visitante que lleva más fanáticos a cada estadio. Incluso, en las discusiones anuales de calendarios, el equipo más reclamado por todos para que en fines de semana visiten su estadio, especialmente domingo, es el de las Águilas Cibaeñas. El tema es largo.

Saludos afectuosos.”

AGUILUCHO ESPECIAL: En el mismo tema, un furibundo fanático aguilucho de la capital,que pide reserva de su nombre, tambien protesta y se expresa de la forma siguiente:

“Que vaya más gente al Estadio Cibao cuando juega el Licey no quiere decir que el Licey tenga más fanáticos. Igual sucede en el Quisqueya . son los aguiluchos quienes van más cuando se juega con los felinos, asi como los liceístas van más al Quisqueya (y los aguiluchos también) cuando se enfrentan estos dos colosos. Los fans de cada lado solo creen en esa rivalidad. Ni siquiera con el Escogido. Lo que tú dices que pasó el martes en el quisqueya no sucede nunca con Aguilas-Licey. Los Aguiluchos somos más..parodiando a Jaime David que, por cierto, no ha vuelto al play”.

DE INTERÉS: Ahora resulta que los Marineros de Seattle han conseguido los servicios del valioso Dee Gordon, procedente de los Marlins. Pero no para jugar segunda, la posición de Robinson Canó, es para colocarlo en el jardin central. Los Marineros siguen moviéndose y mejorando...Los Toros estuvieron anoche aquí, en el Quisqueya, y retornan esta noche vs. Escogido...Los Gigantes van a San Pedro, y el Licey va a Santiago para un nuevo clásico de ambos equipos.. Esa serie está 6-2 a favor de las Aguilas...El amigo Antonio Puesán cita el siguiente dato. a los 30 años de edad Juan Francisco tiene 60 jonrones, Felix José y Mendy López tenian 11 solamente cada uno...Tremenda estadística...Y si Juan Francisco se reinvindica y juega 5 años más podría pasar de los 80....La liga de Puerto Rico tiene reunión hoy y podría definir si realiza o no el torneo que tiene pensado para enero. Lo más probable es que no, porque Puerto Rico no tiene energía eléctrica ni internet.. Eso beneficiará a Lidom por aquello de mal de unos, bien de otros...Leonys Martin, el conocido cubano, firmó contrato sin compromiso con los Tigres de Detroit...Manny Acta anunció a Juan Lagares para entrar a juego pronto, lo cual es buena noticia... La abundancia de calidad nunca sobra..