Los equipos por dentro

ÁGUILAS.- Esta noche las Águilas visitan a los Gigantes y llevarán al zurdo Francisley Bueno (2-3 y ERA de 2.36). Él enfrentará por segunda vez a los nordestanos a quienes ya les tiró 6 entradas de una carrera el pasado 12 de noviembre... Ayer el directivo Luichy Sánchez dio a conocer un desglose porcentual de venta de boletas en la actual campaña por cada equipo como visitante al estadio Cibao, el mismo detalla que Licey es primero con 59.53, le siguen Estrellas 15.48; Escogido 12.44; Gigantes 7.79 y Toros 4.76... El club acogió la disposición de la LIDOM que prohíbe los instrumentos de ruidos en los estadios y en ese orden, no se permitirán la entrada de cornetas, trompetas u otro instrumento similar al Estadio Cibao. La medida satisface a la gran mayoría de fanáticos que pedía desde hace mucho tiempo que disminuyeran los altos sonidos para un mejor disfrute del partido de pelota... En la temporada pasada Kenny Vargas disparó dos jonrones, uno en la serie semifinal y otro en la final, y antenoche pegó su primero en tres partidos siendo el número 23 para las Águilas que dominan el circuito en ese encasillado... Antes de iniciar la jornada de anoche los lanzadores abridores amarillos tenían foja de 11-10 mientras que el staff de relevistas llevaba 10-6, incluyendo cuatro triunfos del cerrador Josh Judy.

ESCOGIDO.- En las anteriores dos campañas, como ahora dirigidos desde el principio por Luis Rojas, los Leones clasificaron terceros con registro de 25-25. Antes del juego de anoche tenían 20-20... El progreso de Edward Paredes está a ojos vista. El veterano, que este año debutó en las Grandes Ligas con 30 años y mucha perserverancia, no estuvo disponible anoche porque los Dodgers le encomendaron no lanzar en días seguidos.., Mauro Gómez, uno de los jugadores más apreciados por sus compañeros y el alto mando escarlata, aceptó ir a la Liga Paralela para tratar de recobrar su antigua forma... Ryan Court se fue de 4-0 el martes contra las Águilas y vio terminada una cadena de seis juegos bateando por terreno de nadie y de cinco embasándose también por base por bolas... Vidal Nuno pasó con altas notas su primera salida en la Liga Dominicana. Da la impresión de que llenará el espacio dejado por Mike Mayers en la rotación.

ESTRELLAS.- El conjunto oriental inició la jornada de anoche a tres victorias para alcanzar al menos 25 enh el torneo, hecho que lograría por tercera ocasión en los pasados cuatro campeonatosÖ Gabriel Guerrero sigue su constante producción y coloca registros para optar por el premio de Más Valioso en la Liga. Con su 3-3 del martes elevó su average a un sólido .310, los cuales son 60 puntos más que el logrado en la estación pasada. Sus 26 remolcadas lo ubican en el liderato y en ruta de convertirse en el primer oriental con 30 desde que Tyler White tuvo 31 en el 2015Ö Gustavo Núñez, quien hasta hace poco comandaba el circuito en bateo, padece de tendinitis y ha estado fuera de la alineación verdeÖ Jason Krizan debutó el martes y se fue en blanco en cuatro turnosÖ Esmerling Vázquez, relevista se dio su vueltecita por el Tetelo Vargas y podría estar integrándose al club. Este año lanzó en MéxicoÖ Los tres fracasos que tienen las Aguilas en el llamado “Valle de la Muerte” han sido a manos de las Estrellas.

GIGANTES.- El jonrón de Carlos Paulino en el partido del martes por la noche fue el número 11 en temporada regular para él y el primero para la posición de receptor del club en esta campaña... Con la empujada ganadora en ese encuentro, Rosell Herrera elevó su total a 16, tercero mejor en el equipo solo superado por Eloy Jiménez (21) y Moisés Sierra (17)... Once de sus remolcadas se han producido en casa... El triunfo colocó la serie particular ante el Licey 5-4 a favor de los Gigantes... Por segunda salida en forma consecutiva, Alfredo Simón no pudo llegar al cuarto inning. En sus últimas dos aperturas ha compilado 6.2 entradas en las que ha permitido 10 hits, cinco carreras limpias con siete bases por bolas y solo un ponchado... El lanzador derecho Miguel Almonte está programado para hacer su debut en la estación esta noche cuando inicie el partido frente a las Águilas Cibaeñas... Moisés Sierra lidera al combinado con 13 partidos en los que ha conseguido al menos un par de hits... Ya los Gigantes le ganaron la serie particular al Escogido y aseguraron un empate con Toros y Licey... El nuevo importado Rob Refsnyder estuvo colocado en el jardín izquierdo y como sexto bate en la alineación de anoche.

TIGRES.- Con los tres errores físicos del martes, también hubo mentales, en el encuentro contra los Gigantes del Cibao, Licey llegó a 53 en 40 choques...En ese partido Juan Francisco conectó el cuadrangular número 59 de su carreras...De paso empató con Rico Carty, se colocó a uno de Félix José y a dos del récord de la liga que ostenta Mendy López...Esa noche Anderson Hernández dio el hit número 497, muy de cerca de convertirse en el séptimo “tigre” en inscribir su nombre en la selecta lista de bateadores que han dado 500 “cables”...Sergio Alcántara viajará el fin de semana para estar presente en un “Fans Fest” de Detroit, pero para fortuna del Licey sábado y domingo los estadios estarán con la luz apagadas por disposición de Mario Soto, el hombre fuerte de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. Erick Aybar estará en el siore mañana viernes.

TOROS.- Los romanenses comenzaron la jornada de anoche con foja de 15-24, esto indican que el resto del camino deben tener un récord casi perfecto de 10-1 para poder jugar para 500 y de esta forma borrar una pesadilla de seis campañas seguidas en que no logran este registroÖ Los grandesligas Jarlin García y Domingo Germán hicieron sus debut el martes. Se combinaron para dos entradas sin hits y abanicaron a tresÖ Esta vez Raúl Valdés no pudo hacer el trabajo y permitió tres vueltas en 6.1 de entradas en las que aceptó 10 imparablesÖ Los Toros se fueron de 6-1 el martes con corredores en posición anotadora. El único hit lo produjo Anderson Feliz, quien en la campaña promedia para .364 en ese rolÖ Manuel Margot tomó prácticas de bateo ayer en el Francisco MicheliÖ Los romanenses apenas han ganado cuatro juegos como visitantes y su foja es de 4-15.