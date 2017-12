Licey manda

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@listindiario.com

El pasado domingo, en la Semana Deportiva, dije algo relativo a la capacidad que tienen los Tigres del Licey de llamar gente a los distintos estadios del país. Siendo el club más viejo de RD, el que más títulos ha ganado, siempre hemos creído que son los liceístas los que suman más fanáticos en todo el territorio nacional. Esa creencia contradice una encuesta de años recientes de la firma Gallup, publicada en el diario HOy, que daba a las Aguilas la mayoría de fanáticos.

Pero la realidad es que donde esté Licey ahí va la mayor cantidad de fanáticos. Este domingo pedí una estadística relativa a cada estadio para ver los porcentajes cuando visita cada club.

Luichy Sánchez, hombre sumamente acucioso y capaz, se adelanta y me envía los números del Estadio Cibao

para la visita de todos los equipos a las Aguilas. El aclara que estos números no incluyen los abonados, porque estos valen para todos los partidos.

Los porcentajes son los siguientes:

Para Licey: 59.53%

Para Estrellas: 15.48%

Para Escogido:12.44%

Para Gigantes:7.79%

Para Toros: 4.76%

Esto se traduce en una superioridad increíble , porcentualmente, a favor del Licey. Eso pudiera comprobarse, cabalmente, si chequeamos todos los estadios y equipos.

NOTAS DE LIDOM: A continuación comento asuntos adicionales sobre nuestra pelota:

Hace unos días comentaba cosas por corregir en el ambiente de Lidom.El presidente de la liga, Vitelio Mejía, me pasó la siguiente información:

“Solo para rendirte cuentas a nivel personal: he leído tu columna como siempre y valoro tus comentarios que siempre ayudan a mantener la atención en los aspectos que tocas: 1.- la pizarra del interior quemó las tarjetas próximo al inicio del torneo y no aparecen, se mandaron a reparar y están en ese proceso según los informes recientes que he solicitado a la administración del estadio. Me imagino que has visto que en la pizarra principal se coloca el estado de los demás juegos en determinados momentos.2.- En relación a la entrada sur te puedo dar la buena noticia de que el Ministerio de Obras Publicas está| ya bacheando el parqueo interior y se realizó el levantamiento del trabajo de pavimentación de la zona a que aludes y por tratarse de un trabajo de más nivel e importancia fue necesario una solicitud de mi parte al Ministro Gonzalo Castillo y según la información de que dispongo en breve tiempo eso estará resuelto. Me siento liberado frente a ti de remitirte la carta que remití al ministro Castillo a tales fines. Gracias por estar pendiente.

LOS ARBITROS: Un asunto que comentan los periodistas y fanáticos es por qué los árbitros se reunen siempre que un manager les pide revisión de jugada. Aquí está lo que dice el reglamento al respecto:

“El reglamento de revisión dice textualmente en el numeral 11 lo siguiente: “ El árbitro principal antes de iniciar el proceso de revisión puede consultar con los árbitros de terreno para decidir si la jugada es o no revisable de acuerdo con las reglas establecidas”.El 12 dice: “ Si el árbitro principal decide que la jugada no puede ser revisada, se mantiene la decisión original”.

Agrego yo, desde luego que ese protocolo debe ejecutarse solo cuando sea una solicitud sobre una jugada extraña, no para casos comunes. Pero el asunto todavía está en proceso de aprendizaje y desarrollo.

FILIBERTO: El director de prensa de la liga,Filiberto Fernández, me remite la siguiente nota: “Leyendo su columna como todos los días me doy cuenta que le atribuye la campaña de Ponchemos la Violencia al Licey.

Sucede que ayer le tocaba a los jugadores de los Tigres y por eso salieron ellos.

Durante toda la semana lo hemos realizado con jugadores de todos los equipos.

El lunes salió el Escogido, martes Águilas, miércoles Toros, Licey ayer, hoy Estrellas y mañana Gigantes”

Eso está muy bien, digo yo, y ojalá la mantengan en forma alterna el resto de la temporada.

DE INTERÉS: Ya Aaron Boone está montado como nuevo manager de los Yanquis. Es el tercero del equipo desde 1995, cosa difícil de conseguir en Lidom. Ya los Toros llevan tres este año, y aquí ha sido normal esa costumbre cada campaña.. Boone es el número 33 en más de 100 años, y el 18 ex jugador que ha pertenecido al club...Los Indios de Cleveland anunciaron que expándirán su valla protectora de fanáticos, algo que ya están haciendo muchos clubes de MLB. Es justo y necesario...Inscriba al lanzador Willy Peralta en la nómina de Kansas city, con quienes firmó ayer por la suma de US$1.5 millones. Tiene incentivos por encima de un millón.-...El cubano Onelki García, del Licey, firmó para Japón y se marcha en una semana..Uno más que partirá a Asia....Poco público el martes por la noche en el estadio Quisqueya. Aguilas y Escogido son equipos de primera, y la gente no asiste..¿Qué hacen en la casa, viendo novelas?.. Saludamos al periodista Felix de Jesus, de Nueva York, quien visita su país por varios días.Felix es presidente la filial ACD en NY y es corresponsal de La Semana Deportiva allí, realizando entrevistas de gran kilate para el programa dominical..