Los equipos por dentro

ÁGUILAS.- De regreso a casa esta noche las Águilas se enfrentan a las Estrellas que se han llevado tres victorias en igual número de oportunidades en el Estadio Cibao. El abridor aguilucho será Yunesky Maya (2-1 y ERA de 1.72) quien lanzará por segunda vez contra los verdes...Juan Carlos Pérez es líder del circuito con 9 dobles -su mayor total es 12 en 2016-, lleva 20 impulsadas y se sitúa a cuatro de su marca personal (24) lograda el año pasado. Mantiene promedio al bate por encima de .300 puntos (.315) y de seguir ese ritmo lo lograría por primera vez en una temporada completa del béisbol criollo...Al iniciar la actividad de anoche el club tenía la mejor efectividad de pitcheo colectivo con 2.80 y ocupaba el segundo puesto en bateo colectivo más alto con .255...Zoilo Almonte, líder de la liga en jonrones con 5, estaba incluido en la alineación abridora del juego de anoche, sin embargo, tuvo que ser reemplazado una hora antes del inicio debido a que presentó fiebre, su situación es de día a día...Edwin Espinal ha bajado drásticamente su promedio al bate a .259, ha pegado cinco hits en sus últimos 10 juegos en los que ha tomado 37 turnos.

ESCOGIDO.- Vidal Nuno, que anoche debutó enfrentando a las Águilas, ocupa el puesto dejado por Mike Mayers en la rotación escarlata... El intermedista Pablo Reyes y el relevista Henry Martínez son los nuevos miembros del club afectados por el virus gripal. Por ello no estuvieron disponibles en ese encuentro... La valía del capitán Wilkin Castillo volvió a demostrarse el lunes con el memorable jonrón decisivo que dio en el noveno ante las Estrellas Orientales y su relevista José Valverde...Willy García, quien estuvo ausente desde el once de noviembre debido a una lesión, ya está en róster, al igual que Arístides Aquino que se vio precisado a separarse del equipo temporalmente para participar en un Festival de Fanáticos de los Rojos de Cincinnati. Ariel Hernández, que también participó, será incluido hoy...El receptor René García se lastimó un dedo en el partido del domingo ante el Licey y su status es de día a día...Nick Additon, quien ha tenido sus mejores actuaciones en la liga ante el Licey, lo enfrentará esta noche nuevamente.

ESTRELLAS.-Encontrarse en el primer lugar no es óbice para que la gerencia continúe agregando piezas importantes desde el pasado fin de semana están con el equipo J.C Romero, veterano zurdo con experiencia en Grandes Ligas y Enrique Burgos, ambos lanzaron el lunes ante el Escogido... Nuevamente Radhamés Liz deja a las Estrellas, viajó a los Angeles para hacerse el examen físico, pues firmó con el equipo LG Twins de la Liga de Corea. Esto ha ocurrido en varias ocasiones. No se sabe si retornará... Nik Turley no ha permitido carreras en ocho entradas... Los paquidermos lideran el circuito en dobles con 59... Chris Smith y Logan Moore ya no se encuentran con el club, ambos terminaron sus contratos. Moore no pudo batear y apenas lo hizo para .148... Sócrates Brito cuenta con 15 extrabases con lo cual lidera a los elefantes (siete dobles, cinco triples y tres jonrones)

GIGANTES.- El de anoche en la primera entrada fue el séptimo jonrón de por vida para Leury García en la serie regular... Ha dado de hit en los tres partidos que ha participado... El receptor Adrián Nieto está programado para llegar mañana jueves al país... Está incluido en el roster semanal al igual que los lanzadores Miguel Almonte y Sandy Alcántara, el utility Rob Refsnyder y el tercera base Kelvin Gutiérrez... Almonte está programado para iniciar el partido de mañana contra las Águilas Cibaeñas... Hoy contra los Toros en La Romana el lanzador abridor será Gabriel Ynoa... Alcántara, el prospecto número nueve en la organización de los Cardenales de San Luis, es de los que se han mencionado -extraoficialmente- para estar en el paquete que enviaría ese equipo a los Marlins a cambio de Giancarlo Stanton... Otro que se estrenó anoche fue el receptor Carlos Paulino con un cuadrangular en la segunda entrada ante el abridor de los Tigres del Licey, Onelki García... Cuatro de los primeros seis en robos de base pertenecen al equipo: Abiatal Avelino (12, primero), José Siri (9, cuarto), Rosell Herrera (8, quinto) y Rafael Bautista (6, empate en quinto).

TIGRES.- Yamaico Navarro arribó al partido de anoche ante los Gigantes bateando apenas .194 (36-7) en sus anteriores diez juegos, con un doble, un jonrón y solo tres producidas...El torpedero Erick Aybar está jugando en la Liga Paralela, pero todo luce indicar que será en la próxima semana cuando se unirá al equipo grande porque no fue incluido en el róster semanal. Cuando entre, está por verse si aplicará los rangos o se moverá para la antesala o la intermedia, dejando a Sergio Alcántara con el espacio ganado... El derecho curazoleño Jairr Jurrjens, con registro de 2-4 y un buen promedio de carreras limpias permitidas de 2.89, tendrá esta noche su novena salida de la temporrada y primera ante los Leones del Escogido...El gerente Junior Noboa está claro en el sentido de que las posibilidades de que Mel Rojas Jr. se integre al Licey entran en el campo de lo remoto, dado el historial de las ligas asiáticas con casos similares...

TOROS.-La racha de cuatro triunfos es la segunda más extensa de los romanenses este torneo... Jeimer Candelario conectó el domingo el primer jonrón en su joven historia en el béisbol dominicano... Ya Manuel Margot fue incluido en el roster semanal y se espera que se integre al equipo para el viernes... Asimismo, los lanzadores Domingo Germán, quien pertenece a los Yankees y el zurdo Jarlin García, de los Marlins entrarían durante el fin de semana también... La gerencia de los Toros ya contrató los servicios de un nuevo receptor se trata de Carson Blair, quien pertenece a los Medias Blancas de Chicago, actuó a nivel de AAA y tiene experiencia de 11 partidos en Grandes Ligas... El pitcher Rafael Montero, quien fue adquirido en el período de receso, recibió de los Mets el permiso para lanzar... Durante la seguidilla de cuatro triunfos, los Toros batean para .324 (142-46). Esto sin contar la jornada de anoche.

Escriben: Freddy Tapia, Juan Saint Hilaire, Alex Rodríguez, Pedro Briceño y Ramón Rodríguez.