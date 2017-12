Bajos promedios

Héctor J. Cruz

Son muchos los peloteros importantes, digamos de buen nivel, que han tenido bajísimos promedios de bateo este año en la pelota dominicana. Eso incluye a jugadores con experiencia de liga mayor y que han sido buenos en el curso de los últimos años. ¿Qué ha sucedido ahora, por qué no han podido conectar con frecuenia? Es raro el caso, porque los equipos colectivamente batean en términos decentes: las Estrellas lideran con .262, Águilas .255, Licey .251, Escogido .250, Gigantes .234 y Toros .231, estos dos uútimos muy abajo.

Revisando los jugadores, usted se encuentra con casos especiales. En el Escogido, Rubén Sosa en .195, Vladimir Guerrero Jr. se fue con .211 en 90 turnos, Eury Pérez .178, Mauro Gómez .121 en 33 turnos, Starling Marte .233 en 90 chances y Alex Valdez .167.En Licey, Arismendy Alcántara ha sido un fracaso con .140, Juan Francisco .181 y muchísimos ponches, Diory Hernández en .182, Rymer Liriano en .171, y los hermanos Solano un desastre: Jonathan .071 y Donovan .133. El señor Adalberto Mondesí pegó 2 hits en 16 turnos y se fue.

En los Toros, Eugenio Vélez .092 en 42 turnos, Teoscar Hernández (que ya no juega) estuvo flojo con .195, Jorge Mateo .217, Magneuris Sierra .179 Steven Moya .203,.. En las Águilas Luis Jimenez .130 (de 54-7), el correano Jun Ho Kang .143, pero “lo marcharon”...En los Gigantes, Carlos Paulino .180, Garabez Rosa .185, Ramón Torres .122 y Rafael Bautista .188.

¿Por qué toda esta gente no ha podido hacerlo bien? Se entiende poco, tomando en cuenta que el pitcheo no es extraordinario.

DE RALPH GARR: Hace unos días un amigo lector preguntó, en Facebook, por qué Ralph Garr no figura entre los diez mejores promedios de bateo de la liga dominicana de por vida. Eso, a propósito de un comentario que hice en la columna del pasado viernes y la respuesta es bien simple.

En efecto, Garr tuvo promedio de .412 de por vida y pudiera estar en primer lugar, pero existen reglas de cantidad de turnos agotados y en ese sentido no califica. Mientras Manuel Mota y otros tantos pasaron de los 2 mil, Garr se quedó en 735 turnos, menos de un tercio, en sus cuatro campañas con las Estrellas Orientales.Su total de hits fue de 303 y en dos ocasiones su porcentaje se quedó por encima de los .400 puntos (bateó .457 en 1970-71 y .419 en 1980-81 cuando regresó para una segunda oportunidad).

Lo grande de este señor es que en sus tres primeros años aquí fue líder de bateo en cada oportunidad con .387, .457 y .388. Aún con cuatro años de actividad, Garr es inmortal del deporte dominicano.

DE INTERÉS: Dos de los novatos del lío de Atlanta que fueron declarados agentes libres firmaron ayer con distintos equipos. Jefri del Rosario, pitcher, firmó con Kansas City por 650 mil dólares, mientras había recibido US$1 millón de los Bravos. Así que la firma le suma ahora 1.65 millones... El venezolanho Kevin Maitán también firmó, logró US$2.2 millones con los Angelinos de los Angeles...Atlanta le había dado un poco más de 4 millones...El Dr. José Joaquin Puello recibirá un homenaje especial de la familia del boliche dominicano que le dedica su torneo navideño...El evento será el sabado 16, así que Puello debe ir practicando... Ese mismo día, en Montecristi, será develizada una estatua de Osvaldo Virgil erigida en el parque de la “Confraternidad Latinoamericana prof. Juan Bosch”... Virgil fue el primer dominicano en MLB...La liga mexicana de beisbol presentó ayer los uniformes que usará su equipo en la Serie del Caribe 2018, que será en Guadalajara... Aqui, en Rd, no somos tan “desesperados”... Los Dodgers apuestan a quedarse con el japonés Shohei Ohtani, el hombre que da jonrones de 500 pies y cuando lanza tira su recta a 100 millas... Los Dodgers tienen japoneses en todos los puestos, incluyendo al manager Dave Roberts, nacido en Japón y de madre nativa de esa nación... Ayer ingresaron al Salón de la Fama del Boxeo Internacional varios ex púgiles y varias personalidades, entre ellos el mexicano Erik Morales, el ucraniano Vitali Klitschko y el norteamericano Ronald Wright... ¿Cuántos dominicanos han recibido ese honor? Me dice Yoel Adames que ninguno, y que no se vislumbra nadie en un futuro cercano... Licey y Escogido esta noche en el Quisqueya Juan Marichal... ¿Como estará el ambiente? ¿Se llenará como el domingo?