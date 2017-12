Y volvió el hombre!

Félix Olivo

@FELIXOLIVO | @FIEBREDEGOLF

En abril escribí un articulo titulado “Se acabó Tiger?”, en el que expuse cronológicamente todas las operaciones a las que se había sometido Woods, a propósito de que en esos días le realizarían su cuarta intervención quirúrgica, la cual trajo como secuela un episodio que sé Tiger quisiera borrar de su memoria y despertar un día aliviado de que fuera aun sueño....

pero no lo fue. Pocos días después de esa operación, el mundo quedo absorto al conocerse la noticia de que Eldrick había sido apresado por manejar bajo la influencia de sustancias controladas, y pocos días después se reveló que se había vuelto adicto a las drogas contra el dolor.

Mucho se habló y discutió acerca del futuro mediato y a largo plazo de quien sin lugar a quizás ha sido el jugador más dominante de nuestra generación. Luego de varios amagos (incluyendo un torneo en el que se inscribió y comprometió y al que no acudió), y tras el SI de sus médicos, Tiger decidió (acertadamente) regresar a juego en su evento, el Hero World Challenge, un torneo invitacional en el que solo participan 18 jugadores. Por qué pienso que fue acertada la decisión de volver en ese evento? No solo es el tema económico y las grandes ventas y dividendos que su presencia representaría para su fundación, sino que el torneo no tenía corte e iba a jugar mas relajado en un field pequeño y en un ambiente casi controlado por él. Con grandes amigos a su lado, Tiger deleitó a sus fans con tarjetas de 69, 68, 75 y 68 (-8), para terminar a 10 golpes del ganador, Rickie Fowler, quien dio una cátedra de juego en la ronda de domingo.

Quiere decir esto que regresó Tiger a su forma anterior? No lo afirmaría, pero alvez. Estuvo en dominio de su juego largo, de su approach, de su juego corto, y el putt estuvo por encima del promedio.

El problema no es que haya regresado con una nota buena. La sombra sobre el futuro de su juego es y será su condición de salud, pues con todo lo que ha sufrido su cuerpo, el hombre es casi de cristal. Esperemos ver que sucede en los próximos días. A mi particularmente me gusta el hecho de que juegue y que lo haga bien. Se imaginan que Tiger pueda venir al Corales Puntacana Resort and Club Championship que se jugará en marzo? Sería un sueño hecho realidad!

Mantengan la bola en el fairway!