El frío otoño de Cotto

Yoel Adames F.

Extraño, Juanito, el de Cagua, llevó al Madison Square Garden hasta a los vecinos, quería convertir su última pelea en una fiesta nacional, en la que los boricuas empezaran a bailar y a celebrar en New York y que llegara la bulla a la isla de Puerto Rico.

En el ring side, cerquita del ring, estaban todos los muchachos de Miguel Cotto, la doña y hasta el perrito, todo estaba preparado para entrar en relajamiento y decirle adiós al boxeo luego de una gran carrera que le dejó más cinturones mundiales y millones de dólares que los que esperaba; muchos lo consideran uno de los íconos de Puerto Rico, es el primero con 4 fajas mundiales diferentes en su tierra y con una fortuna que supera casi a todos los campeones boricuas juntos.

Durante el 2015 engordaría su cuenta bancaria con unos 50 millones de dólares por protagonizarle tres combates a la firma Roc Nation Sports del rapero Jay Z; pero no cumplió, solo venció al australiano Daniel Geale, para entonces irse a una de sus mejores demostraciones cuando dominó en la última mitad a Saul “Canelo” Álvarez, pero los jueces estaban de vacaciones, claro, cobró una gran bolsa, que superó lo que el ‘Z’ le daría por la serie de tres.

El sábado el volvió a New York a recoger la última ofrenda, era el último profeta luego de la estafa de Floyd Mayweather, la debacle de Manny Pacquiao en Australia, y claro, nadie pensó que en este arreglo la foja del boricua bajaría a 41-6, 33 KOs. y que el señor Sadam Ali le echaría una caja de detergente al sancocho; otro que al igual que el australiano Jeff Horn, fue de hembra y salió varón.

Cotto, sin embargo, hace muchos años es promotor y tiene peleadores bajo su firma; la mayoría de sus peleas es co-promotor, ganancias son reales, lo que no hizo ninguno de sus antepasados boricuas. Se va con una fortuna de mas de 200 millones de dólares, según los informes.

PIERNAS FOFAS: Recuerden que Miguel siempre tuvo el lujo de su gancho izquierdo como la mayoría de los boricuas, lo conectó varias veces y no surtió la efectividad de antes; su quijada era de puro metal, pero al primer impacto de Ali, que no es un pegador sólido, mostró que no le quedaba nada; el otoño se le vino encima con la frialdad del invierno.

A Ali, 26-1 con 14 KOs., se le esperaba como una superestrella hace un tiempo, pero nunca llegó; no crean que hizo algo grande ahora, solo le puso un buen golpe en la quijada a Cotto en el segundo roud, y las piernas parecían espaguetis en agua caliente; le repitió la dosis en el cuarto, y fueron entonces de gelatina. El gringo le asimiló todo al viejo y nunca se vio el peligro, lo demás fue historia, se fue bien vestido de papeletas, pero alborotado con una derrota que hubiese pagado cara para revertirla; subiendo de peso y sin nada especial, surge Sadam Ali, nuevo campeón medio junior de la OMB.

TOP-5: Ahora empieza la disputa de cuál es el justo lugar de Juanito entre los campeones mundiales boricuas, los cuales son muchos, y lo mejor, más del 50% con calidad promedio y de grandes campeones, sólidos, pegadores, de dobles reinados, de varias coronas... No quiero llover sobre mojado con el tema, pero entiendo que ganar muchas coronas del mundo no necesariamente significa que usted sea mejor que otros que hayan ganado menos. No me simpatizan los extremos, pero un gran escritor mexicano sostenía que Carlos Malacara Vidal, Rodolfo Ramírez (El Rielero), Kid Azteca, Rodolfo “Chango” Casanova, Luis Villanueva y otras figuras fueron mejores que todos los campeones mundiales mexicanos, no tengo porque creerlo todo, pero el Kid fue campeón welter de México durante 16 años sin mancar...

Lo mismo ocurre con los boricuas, que Cotto haya sido el primero en ganar 4 fajas en igual número de pesos no lo hace el mejor, solo le da puntos. Sin abrir mucho el tema, lo ubicaré en el lugar que entiendo y luego le haré una lista de grandes nombres por si usted desea reubicarlo antes o después:

Estos son mis grandes de Puerto Rico de todos los tiempos: 1. Wilfredo Gómez, 2. Wilfredo Benítez, 3. Carlos Ortiz, 4. Héctor -Macho- Camacho, 5. Félix -Tito- Trinidad y 6. Miguel “Juanito” Cotto.

OTROS GRANDES: Sixto Escobar, José -Chagüi- Torres, Esteban de Jesús, Alfredo “Salsero” Escalera, Samuel Serrano, Carlos de León, Ossie Ocasio, Juan LaPorte, Louis del Valle, Juan -John, John- Molina, Luvi Callejas, Edwin -El Chapo- Rosario, Orlando Fernández, José -Caguita- de Jesús, Wilfredo Vásquez, Daniel “La Cobra” Jiménez, Alex -Nene-Sánchez, Juanma López, Nelson Dieppa, Iván Calderón.