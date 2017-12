Equipos por Dentro

ÁGUILAS.- Esta noche el conjunto amarillo viaja a Santo Domingo para enfrentar a los Leones y será el cubano Roénis Elías (1-1) la carta de triunfo del dirigente Lino Rivera. Realizará su tercera apertura y primera contra los Leones. Él viene de permitir tres carreras en 2.2 entradas ante los Toros... Ha causado sorpresa el hecho que el jugador del cuadro aguilucho y de los Cerveceros de Milwaukee en Grandes Ligas, Jonatan Villar, jugara el pasado domingo con el equipo de su natal Barranca en el torneo de béisbol superior la Vega. Se espera que Villar sea una de las integraciones de las Águilas en las próximas semanas... El jardinero e infield Danny Santana y el lanzador Josh Judy fueron escogidos como “Águilas de la Semana” en la premiación de Comunicaciones Millenium con la participación de los cronistas del Cibao. Santana bateó promedio de .278 con cinco hits, incluyendo dos dobles y cinco empujadas en 18 turnos. Judy, ganó uno y salvó otro en 2.2 ceros de un hit, un boleto y dos ponches... El “Bambino” Juan Carlos Pérez sigue con buen desempeño y se dirige a su temporada más completa en LIDOM.

ESCOGIDO.- Encomiable el trabajo realizado nuevamente por el relevo de los Leones en el importante triunfo del domingo ante el Licey...En 4.2 entradas permitió un hit y concedió una base... Los importados Tristan Archer, Matt Pierpont y Paul Voelker recibieron día libre, de manera que el dirigente Luis Rojas apeló a su material nativo y le respondió... Bryan Court tiene una asombrosa facilidad para embasarse (OBP). Su promedio es de .510, fruto de 12 hits e igual cantidad de bases recibidas en 37 turnos... Luego de batear de 5-2 el viernes, en su primer juego con el uniforme escarlata, Rafael Ynoa bateó de 11-1 entre sábado y domingo con cinco ponches... Y hablando de nuevos miembros, el veterano zurdo Vidal Nuno abrirá esta noche contra las Águilas Cibaeñas en su debut en la Liga Dominicana.

ESTRELLAS. - El combinado oriental inició el partido de anoche ante los Leones dominando la tabla de posiciones, un partido por delante de las Aguilas. Los verdes también son primeros en bateo colectivo con .259 (1,256-325)... Jason Krizan esta inscrito en roster desde ayer, aunque no estuvo en la alineación abridora. El año pasado tuvo un buen desempeño a la ofensiva... Robert Andino, super veterano infield retorna nuevamente al béisbol invernal y también figura en el roster... Junior Lake vio detener una seguidilla de 11 choques con imparables... Aneury Tavarez retornó a la alineación verde tras varios días en Estados Unidos y estuvo como abridor anoche. De su lado, Sócrates Brito fue colocado como quinto al palo, un extraño puesto para él, pues en la mayoría de los partidos ha sido el ideal primer bate oriental.

GIGANTES.- En medio del peor momento del club en la temporada (cuatro derrotas seguidas), la gerencia anuncia la contratación del jardinero Rob Refsnyder, quien llegaba ayer al país llsto para integrarse a la acción... También la del receptor Adrián Nieto, quien en el 2014 tuvo una actuación muy buena (.354-2-5 con 4 dobles) en 18 partidos con el combinando... Dos que se esperan para esta semana son el antesalista Maikel Franco y el jugador del cuadro Hanser Alberto... Esta noche en la visita de los Tigres del LIcey al estadio Julián Javier regresa la promoción “Martes de Frías” con vasos de cerveza a 50 pesos más un 50 por ciento de descuento en la boletería... Leury García debutó el pasado sábado en casa ante el equipo azul y bateó de 5-2 con un doble... La derrota del viernes en el estadio Cibao fue la tercera en igual número de compromisos en ese parque...Alfredo Simón será el lanzador abridor de esta noche. Será seguido en la rotación por Gabriel Ynoa en La Romana mañana, Miguel Almonte contra las Águilas el jueves y Patrick Johnson en San Pedro de Macorís el viernes.

TIGRES.- Con los tres errores del domingo en el encuentro contra los Leones del Escogido, el conjunto azul llegó a 50 en 38 partidos, líder del circuito... Un buen jugador defensivo como Raúl Adalberto Mondesí no actúa desde el primero de noviembre y, conforme a lo expresado por el gerente general Junior Noboa, se ha salido del radar pues no tienen comunicación. No es solo por los rasgos físicos que hace recordar a su padre. Sea por lesión o por lo que fuere, lo cierto es que ha sido difícil juntarlo con Sergio Alcántara, que lo ha suplantando como torpedero regular del club...”El Equipito” estuvo día libre ayer...Onelki García (3-2 y ERA de 2.43) enfrentará esta noche a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier. Los tres triunfos del zurdo cubano han sido ante Estrellas, Leones y Toros, o sea que no le ha ido bien contra los conjuntos de la región Norte...

TOROS. El conjunto romanense llegó a la jornada libre de anoche exhibiendo una racha de cuatro triunfos y aunque permanece a cuatro choques de diferencia con relación al cuarto puesto se mantiene en la disputa cuando el calendario arriba ya a su fecha 38 para la mayoría de los clubes... De manera extraña, los Toros son segundo en jonrones con 20. En los dos últimos años han ocupado el último puesto en este renglón... Manuel Margot, jardinero que pertenece a los Padres de San Diego espera integrarse esta semana al club... El pitcheo abridor tiene foja de 3-0 con efectividad de 1.95 en los pasados cuatro choques, luego de tener 0-7 con 4.25 en carreras limpias en los nueve anteriores... Para esta semana están señalados los debut de Domingo Germán y Jarlin García, ambos con status de Grandes Ligas, con Yankees y Marlins respectivamente... Jorge Mateo ha abanicado ya en 30 ocasiones en 115 turnos... Los romanenses son segundo en triples con 12.

Escriben: Freddy Tapia, Juan Saint Hilaire, Alex Rpdríguez, Pedro Briceño y Ramón Rodríguez.