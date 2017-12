Conociendo a Canó

Héctor J. Cruz

Robinson Canó visitó Listín Diario hace unos días, compartió con los periodistas por algo más de una hora, y luego saludó a técnicos y periodistas no deportivos en la redacción. El director Miguel Franjul le hizo entrega de un libro histórico de Listin Diario, que contiene 120 años de historia del país a través del periódico.

En el Café hablamos de cosas en el terreno de juego, temas que hemos hablado en el pasado reciente, pero echamos un vistazo al 2017 y el por qué de algunas diferencias respecto del 2016.

Ejemplo de ello fue una distancia de 16 jonrones entre 2016 (39) y los 23 del 2017. ¿El motivo? Tenia problemas en la pierna derecha que le molestaron todo el año y que lo mantuvo en banca parte del mes de agosto.

Otro punto: frente a los pitchers derechos tuvo promedio de .312, ante los zurdos solo .208, una enorme diferencia de 104 puntos. ¿Motivo? Lo mismo de la pierna lastimada pues no podía afincar bien ante los zurdos y sus endemoniados sliders.

Y uno más, sorprendente: este año fue expulsado una vez por protestar conteo, siendo la primera ocasión en que un árbitro lo saca de un juego en toda su carrera. ¿Tan controlado ha sido Canó en su carrera?

Por demas, todo marcha bien en Seattle con su figura. Gana US$24 millones por temporada y ya ha agotado 4 de los diez años de su contrato. Aqui, se entretiene de mil formas en el invierno y ahora mismo anda por Tierra Santa de Israel en viaje de placer.

Robinson fue agradable con nosotros obsequiándonos una camiseta numero 22 de Seattle y una gorra del equipo. ¿Jugará con las Estrellas? No duden ustedes que pida permiso para unos 10 partidos, a de colaborar en subir el ánimo del club verde que está en tan buena temporada.

EL GRITO DE MOISES. Fue a través de un twit DE AYER que Moisés Alou manifestó su disgusto por lo que él llama inexistencia de plays de beisbol en República Dominicana. Paradógico esto pues Dominicana es un país de beisbolistas tal vez en más de un 90% y ese es el deporte que se juega en toda la nación.

Yo particularmente no opino eso. Pienso que sí, que aquí debe haber al menos 10 ó 20 estadios de beisbol por cada cancha de cualquier otro deporte, y estoy hablando del territorio nacional. Es un parecer a la vista, de lo que uno ve por todos lados, cuantas veces se mueve por el pais y en Santo Domingo.

¿Como se precisa esto? Imagino que los organismos de beisbol y del deporte del país tendrán sus números, y si no los tienen que los hagan con urgencia. Porque las estadísticas, vía estudios y encuestas, manejan la actividad humana de cada sociedad.

Y como el Estado es el dueño de casi todas las canchas deportivas, corresponde al Ministerio de Deportes dar estos números. No voy a esperar a que el Ministro Danilo Díaz lo ordene al departamento correspondiente, a ver qué tienen ellos. Vamos hacia allá y luego le pasamos el dato a mi enllave Moisés. .o quizá él tenga razón. Ya veremos.

DE INTERÉS: Es bueno recordar a los fanáticos que este fin de semana no habrá beisbol de calendario en la pelota nuestra. El vacío se producirá por el impasse entre Lidom y la Federación de Peloteros..¿Qué sucedió? 1ro. por acuerdo entre la Federación y la liga se reserva un par de fechas para la celebración del Juego de Estrellas (que no tuvo lugar el año pasado ni tampoco ahora).. 2do. En vista de que este año tampoco iría, la Dirección de Ténica de Lidom envió un calendario tentativo para reasignar juegos, pero la Federación protestó porque el asunto no le fue consultado previamente, como correspondía.. 3ro. En vista de ello, el presidente de la Federación Mario Soto “cogió cuerda completa” y declaró que no habría pelota ni juego de estrellas..Se trata de un asunto puro de países tercermundistas porque llega la pregunta: ¿no debieron la Liga y la Federación definir este asunto antes de empezar el torneo? ¿No debieron decidir si el Juego de Estrellas sería o no celebrado ? Eso debieron discutirlo y determinarlo el 1ro. de octubre, no ahora.

DE INTERÉS: ¿Y Gary Sánchez, dónde anda ? Está vistiendo ropa indígena en el Machu Pichu, de Perú, viendo piedras de cuatro siglos...¿Qué les parece?..Los Yanquis confirmaron ayer el nombramiento de Aaron Boone para el puesto de manager y lo presentarán este miércoles...El padre de Aaron,Bob , fue manager dos veces de liga mayor: de Kansas City entre 1995-97 y de Cincinnati del 2001_2003...Vladimir Guerrero está super contento con su proyección para el Salón de la Fama este invierno. Tan contento que el domingo por la noche lo ví en el programa de Jatna Tavarez, y hasta bailó con la conocida comunicadora. El Vladi es odioso con los programas deportivos, pero débil con la farándula pues antes lo había visto con Carlos Batista Matos.. Bailó un merengue rarísimo de su ídolo Virgilio Peña Suazo.. De 16 boletas publicadas hasta ahora Vladimimir figura en 15..