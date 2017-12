Dominicano Ramón Santiago es nuevo coach primera base Detroit

El dominicano Ramón Santiago es el nuevo coach de primera base e instructor de jugadores de cuadro de los Tigres de Detroit, en sustitución del venezolano Omar Vizquel, quien decidió resetear su plan de preparación para mejorar las probabilidades de llegar a ser mánager en las Grandes Ligas.

"Fue la mejor llamada que he recibido en los últimos tiempos. Estoy listo para este nuevo desafío", dijo Santiago desde su hogar en Miami.

Santiago, de 38 años, se retiró como jugador después de la temporada invernal dominicana del año pasado para tratar de convertirse en coach, mucho mejor si podía ser con la organización de Detroit, que le otorgó su primer contrato profesional a los 18 años de edad.

“ "Espero que le vaya bien a Omar y pronto lo tengamos como mánager de Grandes Ligas. Ha trabajado duro para eso y se lo merece, Y cuando Omar sea mánager, que no dude en llamarme si necesita un coach".. ”



El quisqueyano jugó 10 de sus 13 temporadas en Grandes Ligas con Detroit y estuvo en los equipos que disputaron la Serie Mundial en 2006 y 2012.

Santiago dijo a Enrique Rojas de ESPN Digital que tuvo una reunión con el gerente general Al Ávila en los entrenamientos primaverales del 2017 en Lakeland, Florida, pero los Tigres no tenían un trabajo para él. Al menos no en ese momento.

Al final de la temporada, los Tigres decidieron sustituir al dirigente Brad Ausmus y uno de los entrevistados para el cargo fue Vizquel, quien había sido el entrenador de jugadores del cuadro y coach de la primera base de Ausmus en sus cuatro años al frente del club de la Liga Americana.

Cambio radical

Cuando Detroit eligió como mánager al veterano Ron Gardenhire, un antiguo piloto de los Mellizos de Minnesota, Vizquel, de 50 años y un candidato al Salón de la Fama de Cooperstown por primera vez, decidió dar un cambio radical a su carrera, aceptando el puesto de dirigente de la sucursal Clase A de los Medias Blancas de Chicago en Winston-Salem, Carolina del Norte.

Incluyendo 24 temporadas como jugador, Vizquel había estado fuera de Grandes Ligas solamente en uno de los últimos 29 años. En el 2013, justo después de jugar su última temporada, con los Azulejos de Toronto, Vizquel aceptó un puesto como instructor de jugadores de cuadro en todas las ligas menores de los Angelinos de Los Angeles.

"Algunas veces, para [conseguir] el trabajo en Grandes Ligas te piden que tenga experiencia en ciertas cosas", dijo Vizquel desde Santo Domingo, República Dominicana, donde cumplía compromisos personales.

Que le falta?

"Creo que una cosa que me ha afectado es que no he dirigido en la liga invernal de Venezuela o en ligas menores. Mi carrera como pelotero fue tan larga que no tuve esa oportunidad", dijo Vizquel.

Vizquel, quien dirigió el roster de Todos Estrellas venezolanos en el pasado Clásico Mundial de Béisbol-- su única experiencia como capataz-- dijo que no descarta aceptar un cargo en la pelota invernal dentro de su nuevo plan de preparación para las ligas mayores. Desde antes de su retiro en el 2012, a "Manos de Seda" le han ofrecido la dirección de los Leones del Caracas en la liga de su país.

"Estar en el cuerpo de coaches de Detroit me ayudó a abrir esa perspectiva de ser mánager, que es lo que quiero hacer al final de mi carrera, y creo que una preparación previa en las ligas menores me ayudará para adaptarme y ganar experiencia", dijo Vizquel.

"Sería bueno tratar de dirigir en el invierno, aunque no le hecho anteriormente por las limitaciones que eso supone para pasar tiempo con la familia y disfrutar las vacaciones", agregó.