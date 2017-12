Hanley Ramírez se siente optimista acerca del 2018

Nathalie Alonso / MLB.COM

La Romana

Durante el torneo de golf anual caritativo de David Ortiz, que se realizó el fin de semana en la República Dominicana, Hanley Ramírez le dijo a su anfitrión, amigo y ex compañero de equipo que se siente rejuvenecido luego de ser operado del hombro izquierdo, como si le hubiesen reemplazado la coyuntura por una nueva.

Se trata de una buena noticia para los Medias Rojas, cuya ofensiva, la cual careció de poder en el 2017, se beneficiaría mucho de un Ramírez saludable.



Pese a que se coronaron en el Este de la Liga Americana, los Patirrojos terminaron en el último lugar en el Joven Circuito con 168 jonrones en el 2017, un año después de haber quedado en el octavo lugar en dicha categoría. De su parte, Ramírez bateó .242 con 23 jonrones y 62 impulsadas este año después de una campaña sólida en el 2016 en la que tuvo promedio de .286, conectó 30 bambinazos y remolcó 111 carreras.



Luego de fungir como el inicialista titular de Boston en 133 juegos en el 2016, su primera temporada defendiendo dicha posición, Ramírez solamente disputó 18 juegos como primera base en el 2017. Vio acción mayormente como bateador designado debido a las lesiones que lo obligaron a pasar por el quirófano el 17 de octubre.



"Todo salió bien, gracias a Dios, como lo esperábamos", dijo Ramírez. "Tenía mucho que no me sentía como me siento ahorita".



Aunque el presidente de operaciones de béisbol de Boston, Dave Dombrowski, ha dicho que confía en que Ramírez estará lo suficientemente saludable como para ser el inicialista principal del club en el 2018, los Medias Rojas están explorando la posibilidad de adquirir a un primera base con poder.



Hay opciones disponibles mediante la agencia libre (Eric Hosmer es el más cotizado) o un canje (Boston es uno de varios equipos que han tenido conversaciones con los Medias Blancas sobre el cañonero cubano José Abreu, según Jon Heyman de MLB Network.



No obstante, contar con un Ramírez productivo en la primera base le daría a Dombrowski la flexibilidad para adquirir a un bateador con poder en otra posición. Entre los que confían en un repunte de Ramírez al bate es Ortiz, quien en septiembre que comprometió a colaborar con los Medias Rojas a largo plazo como asesor.



"Con la clase de bateador que es Hanley, yo entiendo que bateo el año que viene para él no sería un problema porque él ya iría más saludable", dijo Ortiz "Yo entiendo que la organización está buscando un primera base porque, Hanley viniendo de una operación, uno tiene tendencia a lastimarse jugando defensa allá fuera que jugando [como] designado".



Ramírez, de 33 años de edad, firmó con los Medias Rojas por cuatro años y US$88 millones previo a la temporada del 2015. Su contrato incluye una opción para el 2019 que depende de que el veterano suma un mínimo de 1,050 visitas al plato entre las campañas del 2017 y el 2018.

En cuanto a su futuro como primera base, Ramírez tuvo una respuesta diplomática.



"Eso no lo controlo yo; eso lo contralan ellos", dijo el oriundo de Samaná, R.D. "Yo estoy ahí para lo que sea. Yo soy un empleado de la organización. Estoy contento de estar allí y creo esto es lo bonito de jugar para los Medias Rojas de Boston, que siempre piensan en mejorar el equipo".