1ra. vez, Al Rojo Vivo

No recuerdo otro momento de la actual temporada de nuestra pelota invernal en que la tabla de posiciones se pusiera al rojo vivo. Dos rachas han provocado que de repente se produzca un sube y baja que pone las cosas en una perspectiva de ensueño e indescifrable. La primera es negativa y pone a los Gigantes del Cibao a perder 4 seguidos, lo cual inclusive los alejaría del primer lugar que habían estado compartiendo con Águilas y Estrellas las dos últimas semanas. Y la segunda es de los Toros, que siguen “neceando” y ganando, ahora tienen 4 victorias al hilo.

Los movimientos esenciales son los siguientes:

- Las Estrellas, con 21-16, vencieron a las Águilas ayer y se quedan solas en el primer lugar. Las Águilas, 20-17, se colocan a medio juego en la segunda posición. Dizque el récord de las Aguilas en el estadio Cibao ahora es 14-3 y las 3 derrotas han sido ante las Estrellas.

- Los Gigantes pierden cuatro seguidos en una extensa racha negativa que llega en un momento inoportuno, una invitada no agradable. Los Gigantes tiene 20-18, todavía en el tercer lugar, a uno y medio del primero. Pero, la mala noticia para ellos es que el Escogido ha ganado 3 corridos, tiene 19-19 y se ubica solo en el cuarto, a uno de los Gigantes y 2 y medio del primero. Licey, con 18-20, da un paso atrás y está a un juego del Escogido, es decir del cuarto puesto.

¿Y los Toros? Uno cree que su principal “misión” ahora es hacer daño, han ganado cuatro corridos, pero están muy lejos del cuarto lugar a 4 juegos, cuando el calendario avanza rápido.

Su récord de 15-23 y los buenos resultados de los últimos días llevan cierto confort a la franquicia. ¿Habrá algo más?

MANAGER INÉDITO: ¿Cuál será la opinión de Joe Girardi sobre la eventual designación de Aaron Boone como manager de los Yanquis? En el fondo estará ofendido porque lo estarán sustituyendo por una persona que tan solo ha dirigido en su casa. Pero públicamente tal vez asuma una sonrisa y le desee la mejor suerte a Boone y al gerente general Brian Cashman, el hombre que le dijo a Girardi que no lo querían más en Nueva York.

¿Y quien es Boone, por qué elegirlo? Caso complicado, tiene 44 años de edad, fue antesalista con mejor guante que bate, y es parte de la conocida familia Boone que jugó en Grandes Ligas: El primero en hacerlo fue Ray Boone, luego siguió Bob Boone y finalmente los dos hijos de este último, Brett y Aaron. Es decir que son cuatro: el abuelo, el hijo y dos nietos.

Aaron jugó casi siempre en la tercera a través de su carrera de 12 años entre 1997-2009 actuando para Cincinnati, Yanquis, Cleveland, Florida y Houston. Jugó brevemente para los Yanquis cuando Cincinnati lo envió en cambio el 31 de julio del 2003, y fue parte relevante en los play off de ese año. (Los Yanquis perdieron la serie mundial vs. los Marlins). Luego se lesionó, no jugó el 2004 y regresó el 2005 para Cleveland. Su promedio de por vida fue .263 con 126 jonrones y 555 empujadas, y en los últimos años, luego de su retiro, era un conocido analista de transmisiones en ESPN. Ya los Yanquis resolvieron y pusieron el equipo en manos de un novato...un caso más.

DE INTERÉS: El receptor Wellington Castillo logró buen pacto con los Medias Blancas de Chicago, y prácticamente es el primer agente libre importante firmado luego de la serie mundial. A Castillo le dieron 15 millones de dólares luego de haber ganado 6 millones con Baltimore este año. Wellington tiene 30 años de edad, 7 años en liga mayor y viene de una temporada de .282-20 hrs, 53 empujadas...El árbitro Ramón de Jesús Ferrer ingresará a Lidom este martes en el partido de Aguilas y Leones. Me comenta Renaldo Bodden que estará en la antesala. Ferrer es el primer arbitro dominicano en MLB y será la primera vez que labore aquí luego de su debut en 2016... Los líos en el Quisqueya ayer eran grandes. Llegué a las 5 de la tarde y habían 6 filas para ingresar, miles de personas, sin que hubiese una explicación razonable. Alguien dijo que había problemas con “el sistema”... También, la Lidom debe enfocar bien las diligencias con AMET porque en el lado Sur necesitan dos cosas: policías que dirijan, y convertir esa calle en una sola vía en juegos relevantes. Ayer los rojos y azules llenaron el play, pero eso se sabía... Que apuren el paso porque mucha gente está incomodándose... El ambiente externo es caótico y causa daños... Yermin Mercedes tiene 12 juegos de hit para el Licey... Las Águilas tienen 2 derrotas seguidas... Leury García debutó el sábado para los Gigantes y Wilin Rosario el viernes para las Águilas. Eso fortalece la liga... Esta noche, Escogido y Estrellas en San Pedro, en juego reasignado.