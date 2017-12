Valencia pierde invicto en Getafe y se aleja de la punta

BARCELONA

Valencia se las prometía felices en su visita a Getafe este domingo, pero el equipo "ché" perdió por primera vez en la actual liga española por 1-0, pese a jugar buena parte del partido con un hombre más, y acabó cediendo puntos al líder Barcelona en la clasificación.

A priori, el tropiezo del Barsa el sábado, cuando empató 2-2 de local con el Celta de Vigo, parecía propicio para que el Valencia se acercara a dos puntos del cuadro azulgrana ganando en Getafe.

Los valencianistas, que habían contabilizado nueve victorias y cuatro empates en el torneo, gozaron de superioridad numérica desde la expulsión del uruguayo Mauro Arambarri a los 25 minutos, pero nunca encontraron el hilo al encuentro y acabaron sucumbiendo por el gol de Markel Bergara a los 66.

"No se puede jugar en un campo en estas condiciones, con la hierba seca, donde el balón no corre. Esto no se puede dar en la llamada mejor liga del mundo", se quejó el volante valencianista, Dani Parejo.

Getafe mantuvo su arco invicto ante el equipo más goleador a domicilio y mejoró al octavo lugar con 19 puntos.

Así las cosas, el Barsa se mantiene líder con 36 unidades por las 31 del escolta Valencia. El tercero Atlético de Madrid se acercó a seis puntos de la cima al vencer 2-1 a la Real Sociedad, también el sábado, mientras que el cuarto Real Madrid desperdició su oportunidad al empatar 0-0 en su visita al Athletic Bilbao y quedar anclado en 28 unidades. En el primer partido del domingo, Leganés le dio la vuelta al marcador con tres goles en los últimos 20 minutos y venció 3-1 a Villarreal para poner fin a una racha de cuatro derrotas ligueras.

La victoria permitió a Leganés subir al séptimo puesto, apenas un punto detrás del sexto Villarreal.

Daniel Rabaseda puso en ventaja a Villarreal a los 60 minutos, pero los anfitriones reaccionaron con los goles Diego Rico (72), Nabil El Zhar (81) y Gabriel Pires en el descuento.

Leganés apenas había anotado un gol en las últimas cuatro fechas. Kike García, Iván Alejo y Joan Jordán firmaron los tantos del Eibar frente al Espanyol a los 9, 38 y 69 minutos, respectivamente, y el conjunto armero ganó 3-1, marcando incluso el gol visitante en contra, por vía de Sergi Enrich (79).

Los españolistas siguen sin ganar a domicilio y bajaron al 15to lugar, dos puestos por detrás del Eibar.