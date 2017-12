Boone sería próximo manager Yankees

AP

Nueva York

Los Yanquis de Nueva York eligieron al expelotero y actual comentarista de televisión Aaron Boone como su nuevo manager, dijo el viernes una persona cercana a la decisión.

La persona habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima, porque el club no ha anunciado formalmente la decisión, que fue informada inicialmente por Bill Madden, excolumnista del New York Daily News.

Boone, de 44 años, carece de experiencia como manager o coach en nivel alguno desde que se retiró como pelotero al concluir la temporada de 2009. Su jonrón ante Tim Wakefield en el undécimo inning del séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana dio la victoria a los Yanquis sobre los Medias Rojas de Boston.

El abuelo de Boone, Ray, jugó como pelotero de cuadro de 1948 a 1960 y fue elegido en dos ocasiones al Juego de Estrellas. Su padre, Bob, fue receptor de 1972 a 1990 y se le seleccionó en cuatro ocasiones al clásico de mitad de temporada.

De 1995 a 1997, Bob fue manager de Kansas City, y dirigió a Cincinnati de 2001 a 2003.

Aaron Boone fue antesalista de las mayores de 1997 a 2009. Participó en el Juego de Estrellas de 2003, cuando Nueva York lo adquirió a los Rojos mediante un canje.