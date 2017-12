Los libros de Cuqui Córdova y la carrera de Alfredo Griffin

Mario Emilio Guerrero

En la pasada columna me referí a la queja externada por muchos fanáticos, ante la escasez de datos acerca de la trayectoria y proezas de destacados jugadores en el béisbol profesional dominicano y me referí a los aportes bibliográficos que en ese sentido han hecho los colegas Héctor J. Cruz y Félix García Estrella, Tony Grullón y Pedro G. Briceño.

Enmendando un error

Por un error involuntario, en la referida entrega no se insertó el párrafo en que destaqué los libros publicados por el destacado historiador y cronista deportivo Cuqui Córdova, sin dudas el más prolífico de los autores especializados en la pelota criolla que ha tenido el país. Córdova ha escrito 14 tomos de la colección Historia del Béisbol Dominicano, el último de ellos titulado Ricardo Carty - “El Cañón Oriental”, publicada en noviembre del pasado año. Esta publicación, como todas las demás, es una reseña muy completa de la carrera de uno de los mejores peloteros dominicanos de todos los tiempos, enriquecida con una gran cantidad de fotografías.

Colección completa

Las restantes ediciones de la mencionada colección, también son obras de consulta obligada para todos los que deseen conocer las grandes figuras del béisbol dominicano y sus hazañas, así como para quienes que hemos hecho de la crónica deportiva especializada en béisbol una profesión. Estos trece libros son, Osvaldo Virgil - “Primer Dominicano en jugar en Grandes Ligas”, Tetelo Vargas - “El Gamo”, Horacio Martínez - “El Rabbit”, Juan Marichal - “El Monstruo de Laguna Verde”, Guayubín Olivo - “La Montaña Noroestana”, Felipe Rojas Alou - “El Panqué de Haina”, El Campeonato de 1937 - “El Mejor de Todos”, Mateo Rojas Alou - “El Acorazado de Bolsillo”, Manuel Mota - “El Chory”, Chilote Llenas - “El Bombardero del Cibao”, Los Hermanos Báez - “Los Tres Grillos (A, B y C)”, Ventura Escalante - “El Loro” y Los Campeonatos Profesionales 1922, 1923, 1924 y 1929. Córdova tiene en carpeta otras obras, como parte de esta misma serie, siendo las dos siguientes, Los hermanos Lucas -“Pepé, Güigüí y Papito” y la Tragedia de Río Verde.

Su bibliografía completa

En total, Córdova ha escrito 23 obras sobre béisbol, incluyendo los 14 tomos de la Historia del Béisbol Dominicano. Entre sus restantes publicaciones figuran, una biografía de Julián Javier, dos libros de los Leones del Escogido y uno de los Tigres del Licey, cuatro ediciones del Álbum del Recuerdo, cada una con 100 fotos de peloteros dominicanos y sus respectivas reseñas, y dos compendios de los Premios Los Dominicanos Primero. Nadie en el país ha publicado más libros sobre la pelota criolla que don Cuqui, siendo su producción bibliográfica el resultado de una exhaustiva labor de más de 70 años dedicados a investigar, recopilar y clasificar un sinnúmero de informaciones y fotografías, minuciosamente conservadas en su hogar, que ha convertido en un inmenso archivo del béisbol dominicano.

Yo formo parte de la legión de cientos de personas, dominicanos y extranjeros, que han acudido a la casa de Córdova en procura de datos o imágenes de jugadores de otras épocas, que muchas veces sólo él posee en su registro personal.

Otros deportes

Pero Córdova no sólo compila todo lo que se ha publicado acerca del béisbol, sino que igualmente recolecta las noticias, columnas y fotografías sobre otras disciplinas deportivas y sus principales atletas. Es por eso, que cuando en ocasiones he querido escribir sobre el tenis que se practicaba década atrás o de los primeros baloncestistas dominicanos, he tenido que recurrir a don Cuqui, quien gustosamente ha abierto los ficheros de su inmenso archivo para que pueda obtener los datos que necesito.

Alfredo Griffin

Para seguir complaciendo a los lectores que me han enviado correos solicitándome que escriba sobre jugadores criollos que brillaron en los campeonatos nacionales de décadas atrás, hoy publicaré una reseña sobre el gran torpedero Alfredo Griffin, quien agotó una dilatada carrera de 12 campañas en la liga dominicana, vistiendo siempre el uniforme del equipo de su pueblo natal, las Estrellas Orientales, desde 1976 hasta 1989.

Sus logros

Todo un símbolo dentro del conjunto petromacorisano, Griffin, además de sus extraordinarias habilidades defensivas, siempre fue bateador de cuidado en el béisbol local y un oportuno remolcador de carreras, aparte de ser un buen corredor. Dos veces bateó sobre .300 y en igual número de ocasiones empujó más de 20 carreras, remolcando en una oportunidad 35 vueltas. Su trabajo ofensivo más destacado se produjo en el campeonato 1981-82, en que finalizó con promedio de .338, tras disparar 66 imparables en 195 chances ofensivos, con 28 carreras anotadas y 35 empujadas, 7 dobles, 3 triples, un jonrón y 5 estafas. De por vida, registró average de .268 al conectar 448 hits en mil 669 turnos, con 55 tubeyes, 26 triples, 3 cuadrangulares, 144 carreras producidas, 216 anotadas y 63 robos.