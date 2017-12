Los 10 primeros

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Echando un vistazo a la historia del béisbol dominicano, nos topamos con los diez mejores en promedio de bateo. Es un cuadro interesante pues presenta la élite del pasatiempo nacional en más de 60 años. Y no es casualidad que la mayoría pertenezcan a los años 60,70 y 80, con ligeras incursiones de las dos últimas decadas.

Manuel Mota es el primero con alto promedio de .333, un porcentaje considerable pues los de esos tiempos jugaban allá, en MLB, y tambien aquí. Eso les impedía tomarse un buen descanso, pero lo hacían por amor al juego y para sumar algunos chelitos.

Luego de Mota entran el Gran Mateo Alou (f) con .327, y en tercer lugar se cuela

Stanley Javier con un buen .316 luego de sus dos coronas de bateo en los años 80. Felipe Alou sorprende con .310, era bateador a la derecha, aunque su velocidad era mas que evidente en sus tiempos de jugador. La presente generación de fanáticos conoció a Felipe como manager, pero no tuvieron la oportunidad de verlo jugar.

Alonzo Perry, el gran refuerzo de la pelota nuestra, también bateó para .310, él procedía de las ligas negras y también era jugador frecuente en la liga de México. Su promedio fue de .336.

Julio Franco bateó para .308, y fue uno de los grandes: en 1997-98 llegó al extremo de ser líder bateo con .436, uno de los pocos que lo ha logrado en Lidom. Luego de Franco está Bernie Castro con .304, sin luces de inmortalidad, pero un buen pelotero. Luis Polonia, de lo mejor de siempre, también tuvo .304, Jesús Alou y Pedro Hernández lo hicieron para .302.. En la casilla número 11 está Rico Carty con .301, cerrando la lista de los que alcanzan los 300 puntos de por vida.

Noten que entre los diez están los hermanos Alou, quienes jugaron siempre a tiempo completo aquí.

EL ZURDO DE HIERRO: Ya el cubano Raul Valdes ha dado múltimples demostraciones de que tiene brazo de hierro o de goma, como se dice a veces. Su labor del miércoles por la noche ante las Águilas fue de jornada completa con 139 lanzamientos, algo poco común en la liga (y en cualquier liga pues ahora a los pitchers se les pide tirar “5 sólidas entradas”. Valdes es nacido en Cuba, nacionalizado dominicano, y me confirma el colega Victor Báez que hace mucho tiempo actúa como nativo en RD. Está en la liga desde el 2003 cuando comenzó con los Gigantes, luego lo ha hecho con el Escogido y con los Toros en forma seguida desde el 2009. Su record de 37-32 lo enmarca entre los mejores zurdos, pero ahora no se sabe si ubicarlo entre los dominicanos o entre los refuerzos.

Sobre este lanzador, Victor me pasa la siguiente nota de la historia: “El 5 de diciembre del 2003 ocurrió un hecho no muy común, excepcional diría yo pues en el estadio Julián Javier de SFM Pete Munro, de los Azucareros, y Raul Valdes, de los Gigantes, se enfrascaron en duelo a juego completo ambos, resultando Munro el ganador. con marcador de 2-0. De los 7 imparables de los Azucaros 2 fueron jonrones de Eddie Garabito y de Carlos Febles. Los Azucareros tuvieron en su alineación a Esteban Germán (2b), Garabito (RF), Andy Marte (DH), Juan Melo (1b), JR House (C), Santiago Pérez (lf), Daniel Ramírez (cf), Francis Gómez (ss)y Febles (3b). Los Gigantes tuvieron a Jimmy Alvarez, Julio Ramírez, Richard Gómez, Andy Tracy, Angel Peña, Pedro Felix, Francisco Santos, Juan Sosa y Victor Méndez.

A mi me tocó ser comentarista de ese juego y los datos me los pasó Lester McKenzie”.

DE INTERÉS: Sobre el tema de Jimmy Paredes, me reportan que el jugador firmó con un equipo de Korea y el Escogido no cuenta con él este invierno Así lo confirmó Moisés Alou ayer... Zoilo Almonte, de las Águilas, firmó con Chunichi Dragons, asegura que puso como condición ir el torneo hasta donde lleguen las Águilas, pero no se fíen mucho de ello. Horita los japoneses le dicen que ya está bien y tiene que irse a su casa....Nelson Cruz se llevó otro premio, ahora lo eligen el DH de mejor producción y es un trofeo más en su exitosa carrera.. El tuvo .288-39- 119, excelentes números.. Nelson agotó su tercer año con los Marineros, está firmado hasta 2018 por un “pequeño” monto de US$57 millones por 4 años. Seattle lo engañó... Tiene 37 años de edad, y deberían pelear una extensión de dos años más, ahora que está bien...¿Recuerdan a Jenrry Mejía? Es el lanzador expulsado de por vida por MlB porque dio positivo a sustancias prohibidas por tercera ocasión. Estaba lanzando en Venezuela con Magallanes, en un préstamo del Licey..Ayer los Tigres anunciaron que lo dejaban en total libertad... Oakland le dio US$10 millones al venezolano Jusmeiro Petit por 2 años..Es un relevista medio y debe estar encantado con ese dinerito..¿Cuántas camisetas vendió en años recientes?...Licey tiene en el aire una campaña llamada “Ponchemos la Violencia”, con jugadores exhortando en tal sentido...Moisés Alou está involucrado en una actividad llamada “Sanar una Nación”...y eso está bien... Siga de cerca los trabajos que publicamos hoy sobre Robinson Canó, quien estuvo de visita en Listín Diario esta semana.