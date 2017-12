Los cambios del béisbol impactan a Robinson Canó

Pedro G. Briceño & Alex Rodríguez

Santo Domingo

A Robinson Canó también le impactan los tantos cambios y nuevas reglas que experimenta el beisbol de Grandes Ligas. Así lo confesó en un Café Deportivo de Listin Diario, compartiendo con periodistas y personal de redacción.

Con 13 años de membresía en Grandes Ligas, Canó ha vivido en carne propia las transformaciones que, en tan corto tiempo, experimenta el béisbol, con su mayor rapidez, crecimiento vertiginoso de los sistemas tecnológicos que permite a las 30 franquicias poseer un cada vez más avanzado y completo equipo de analítica y sabermetría.

A diferencia de una década atrás cuando aún era notorio la pureza del pasatiempo, hoy día las cada vez más frecuentes formaciones defensivas para con los bateadores zurdos y derechos, la base por bolas intencional con una señal, las repeticiones en jugadas y jonrones, prohibición de bloqueos entre los receptores, el aceleramiento de los partidos representan algunos de los cambios que se percibe en el béisbol moderno.

Y todavía contando, porque el Comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred no planea detenerse en su esfuerzo por convertir los partidos en más ágiles y su portafolio contiene nuevas medidas a impletementarse tan rápido como en la venidera campaña, como son el tiempo en que los pitchers deben permanecer para lanzar, reducir las visitas de catcher manager y coach de pitcheo al montículo entre otros aspectos.

“En esta época ya no se juega béisbol, el deporte ha tenido muchos cambios “, señaló Canó sobre los movimientos que a cada momento se producen en el juego.

La ya famosa formación especial, que en mayor proporción se realiza ante los bateadores zurdos, que por lo regular mueve el infield hacia la parte derecha del mismo, e incluso convierte a los intermedistas, como en su caso en un jardinero más, esto ha provocado que una elevada cantidad de peloteros vean disminuir de manera drástica su producción ofensiva.

Esto debido a que cada bateador está debidamente estudiado y analizado por un escuadrón especial de la oposición que sabe por cuales lugares conecta la mayor cantidad de imparables, por donde lo hace con mayor fortaleza, esto incluye, claro está por donde sus jonrones salen con mayor frecuencia.

“En realidad a mi no me molesta que las hagan, pero nunca he estado de acuerdo, recuerdo que se comenzó en la época grande de Barry Bonds, lo hacían con David Ortiz y un par más, pero este movimiento se está realizando ya con todo el mundo”, sostuvo Canó, uno de 10 bateadores en la gran carpa con un average por encima de la marca aristocrática, en su caso .305.

Pujols otro gran perjudicado

“Ya hasta contra los derechos lo realizan, Pujols (Albert) también ha ido una víctima grave de esta situación. “Ya esto se ha convertido en algo muy exagerado, en ocasiones los equipos juegan con cinco jardineros”, señala el intermedista durante su participación en el Café Deportivo del Listín Diario, entrevistado por Héctor J. Cruz, Editor Deportivo y los redactores Pedro G. Briceño y Alex Rodríguez.

Señala que en lo que respecta a su caso, ya se combina con quien accione en el jardín derecho de los Marineros y cuando la formación está establecida le dice “mira, los elevados cortos hacia las rayas son míos”, entonces el patrullero tiene la oportunidad de moverse un poco hacia el bosque central.

El propio Canó ha sido una víctima de esta medida. En las pasadas tres campañas no ha alcanzado la marca de los .300 y su average de .280 (592 turnos y 166 hits) de la campaña pasada representó el segundo más bajo promedio de su carrera, solo superado por los .271 que alcanzó en el 2008. Desde el 2009 hasta el 2014 registró seis estaciones seguidas superando los .300.

“Esto nos ha afectado a todos, los promedios de bateo están en descenso y vuelvo a colocar el ejemplo de Pujols, a quien se enfrentan con mucha frecuencia y tienen una gran encomienda ante él”, expresa. De hecho Pujols, quien al igual que su coterráneo batea de por vida .305, no ha podido colocar números de bateadores de .300 en ninguna de sus seis estaciones con Anaheim.

“Ahora el juego se controla por una computadora, que tira con claridad como y por donde batea Robinson Canó, quien en su caso usa todo el terreno para batear”.

“En unos pocos años vendrá algo que te van a medir hasta el sueño, qué resistencia tiene tu cuerpo, que tiempo te queda en el béisbol, te miden el peso, la grasa, el agua.”, este tipo de asuntos llegará pronto y no me tomará por sorpresa”, externó.

Entre otras cosas, disminuirán el tiempo que dure el pitcher entre lanzamiento y esto afectará también a los bateadores.

500 DÓLARES DE MULTA

Agregó que los bateadores están debidamente vigilados por MLB en el sentido de las veces en que permanecen fuera del cajón de bateo entre pitcheo y pitcheo.

Comentó que varias veces les llegaron advertencias al locker cuando en varias ocasiones salían brevemente del cajón de bateo y después de estos venía la multa de 500 dólares por esta situación. “Ellos siempre están al acecho de los peloteros”, indicó.

Agrega que el instinto de los dirigentes se ha ido perdiendo, ya son cada vez menos estrategas. Algunas alineaciones vienen desde arriba”, sostiene.

Canó resalta a Manny Acta, “puede dirigir a cualquier equipo

Anote a Robinson Canó entre los jugadores que tienen en gran estima a Manny Acta.

“Es una tremenda persona. Entre los dominicanos creo que es uno de los tres que más saben de béisbol”, dice el segunda base de los Marineros de Seattle al ser consultado durante el Café Deportivo de LISTÍN DIARIO.

Acta ha sido promovido a coach de banca para el manager Scott Servais. En la campaña pasada se desempeñó como coach de la tercera base.

Además fue entrevistado por los Mets de Nueva York para el puesto de dirigente que finalmente quedó en manos de Mickey Callaway

“Tiene el talento y la inteligencia y puede ser el manager de cualquier equipo en las Grandes Ligas”, añadió Canó en una visita de cortesía a este diario.

Acta ha trabajado como dirigente con los Nacionales de Washington (2007-2009) y los Indios de Cleveland (2010- 2012).

Relación de antaño

El estelar segunda base recordó, como anécdota, la vez que se juntaron en las funciones de manager y jugador en el mismo equipo.

Fue en la temporada 2002- 2003 del torneo de béisbol otoño-invernal con las Estrellas Orientales. Canó fue seleccionado en la segunda ronda (décimo pick) del sorteo de novatos del 2002.

“El refuerzo Chris Truby se marchó en el Todos Contra Todos. En la segunda base estaba Pablo Ozuna y Manny me colocó que la tercera”, recuerda el nativo de San Pedro de Macorís.

También rememora que en el verano siguiente lo colocaron como torpedero -la base en la que fue firmado- ya que había planes de que los Yankees lo cambiarían a los Reales de Kansas City.

“De ahí en adelante me llevaron a la segunda”, añade Canó.

Lo demás es historia.

Robinson Canó planea extender escuela hasta el bachillerato

Aunque la idea original era abrir más escuelas para niños pobres en San Pedro de Macorís, la Fundación RC22 que preside Robinson Canó tiene ahora unos mejores planes.

“Estamos intentado comprar los terrenos junto a la escuela para extenderla hasta el cuarto de bachillerato. La idea es conseguir becas universitarias cada año a los mejores 10 estudiantes”, dijo Canó en el Café Deportivo de LISTÍN DIARIO.

En estos momentos la escuela recibe a más de un centenar de niños entre los tres y cinco años, algunos de ellos especiales y cuyas familias no cuentan con los recursos para costear su educación.

“Sentimos una gran satisfacción con el resultado que hemos tenido. Siempre nos cercioramos de que provengan de familias pobres”, explica el destacado intermedista de los Marineros de Seattle.

De materializarse la intención, la escuela estaría cubriendo cerca de dos mil metros de extensión con una población de alrededor de 400 ó 500 estudiantes.

También en Seattle

Los fondos provienen del evento que realiza cada año en la ciudad de Seattle y que cuenta con la colaboración de corporaciones y personas. En su última edición (2016) se recaudó un millón de dólares.

“En esa ciudad nos involucramos con la comunidad en tres instituciones: la escuela de City Year, el Childen Hospital y las Pequeñas Ligas”, informa Canó.

City Year es una escuela en la cual los profesores son voluntarios (sin cobrar) mientras que en el Children Hospital el pelotero comparte con los niños afectados por la enfermedad del cáncer.

“Con las Pequeñas Ligas realizamos una visita al año, además de que los niños también comparten con nosotros en el estadio de los Marineros”, añade el estelar jugador que debutó en el 2005 con los Yankees de Nueva York.

Canó, un admirador de la superestrella de la NBA Le- Bron James, colabora además con el torneo de baloncesto barrial de San Pedro de Macorís.

Para otras actividades de la comunidad entiende que existen las autoridades provinciales y municipales.