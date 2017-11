Exejecutivo de FIFA es interrogado en caso de corrupción

Paris

AP

La policía francesa interrogó al ex vicepresidente de la FIFA, Reynald Temarii, como parte de una pesquisa sobre sospechas de corrupción en la elección de Catar como sede del Mundial de 2022.

Temarii, un ex futbolista de Tahití que fue vicepresidente de la FIFA y líder de la confederación de Oceanía, cumple una suspensión de ocho años del fútbol.

Funcionarios de la policía francesa que se especializa en corrupción y delitos financieros viajaron a Tahití para interrogarlo esta semana, por solicitud de los fiscales financieros de Francia que dirigen la investigación, dijo el jueves un oficial judicial francés.

El oficial habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificado, porque no estaba autorizado a divulgar información sobre la pesquisa. El funcionario dijo que Temarii fue detenido durante un día mientras era interrogado.

Temarii fue sancionado dos veces por el comité de ética de la FIFA, antes y después que el comité ejecutivo de la FIFA otorgó los mundiales de 2018 y 2022 a Rusia y Catar, respectivamente.

Primero fue suspendido por un año por hablar con periodistas encubiertos del diario The Sunday Times. Luego fue sancionado por ocho años en 2015, por aceptar 305.640 euros (415.000 dólares) del dirigente catarí Mohamed bin Hammam.

Los oficiales franceses que viajaron a Tahití querían interrogarlo sobre el pago en 2011, dijo el oficial. Esta es la primera vez que la policía francesa interroga a Temarii como parte de la pesquisa de 32022, dijo.

Bin Hammam, un ex candidato presidencial de la FIFA, fue vetado del fútbol de por vida por violaciones éticas.