Hanley y Santana, entre candidatos para inicialista de los Medias Rojas

Boston

Ian Browne / MLB.com

En agenda para los Medias Rojas este invierno está definir quién será su primera base titular en el 2018. La buena noticia para los Patirrojos es que sobran opciones en el mercado para el presidente de operaciones de béisbol Dave Dombrowski.

No es un secreto que Boston busca mejorar su ofensiva y, por lo general, la primera base es una posición que se asocia con bateadores productivos. Dependiendo de cómo evolucione el mercado, Dombrowski podría adquirir a un inicialista de impacto u optar por un bate más discreto. También podría irse con un candidato dentro de la organización.



A continuación, un vistazo a las opciones que los Medias Rojas explorarían en las próximas semanas.



Eric Hosmer: No hay duda de que Hosmer es el primera base más destacado en el mercado de agentes libres ahora mismo, lo cual significa que exigirá un contrato bien lucrativo.



A sus 28 años de edad, el bateador zurdo está en su mejor momento y ayudó a los Reales a ganar la Serie Mundial en el 2015. Además, Hosmer tiene fama de ser un líder en el clubhouse. Su OPS (porcentaje de embasarse más slugging) de .882 en el 2017 fue el mejor de su carrera y por segunda temporada consecutiva, empalmó 25 bambinazos. Hosmer ha ganado cuatro Guantes de Oro, incluyendo uno este año.



Hosmer representaría la adquisición más importante de los Medias Rojas este invierno. Pero si firman a J.D. Martínez o adquieren en un canje a Giancarlo Stanton, entonces es probable que busquen una opción más económica para la primera almohadilla.



Carlos Santana: El dominicano, un bateador ambidiextro, podría ser un buen premio de consolación para un club que no logre firmar a Hosmer. Santana se ha destacado en un equipo de los Indios que ha tenido mucho éxito en los últimos dos años. Aunque bateó apenas 23 jonrones en el 2017 luego de empalmar 34 bambinazos en el 2016, Santana siempre ha tenido buen ojo y finalizó con OPS de .818. El haber disputado tantos partidos apremiantes en Cleveland habría preparado a Santana para jugar en Boston.



José Abreu: Los Medias Blancas, que hace un año canjearon a Chris Sale a los Medias Rojas, siguen en proceso de reconstrucción. Quizás las partes acuerden otro cambio de impacto. Hace cuatro años, cuando Abreu era agente libre, Boston consideraba que estaba en posición de firmar al cubano. Abreu ha sido un modelo de consistencia por Chicago, ya que ha terminado con más de 100 carreras producidas en cada una de las últimas cuatro campañas y ha finalizado con 30 cuadrangulares o más en tres de esas temporadas.



Hanley Ramírez: Ramírez sería la opción más productiva para los Medias Rojas entre los candidatos que ya están dentro de la organización. Aunque problemas en ambos hombros lo limitaron a 17 compromisos como inicialista titular en el 2017, Dombrowski espera que Ramírez esté lo suficientemente sano para ser primera base de tiempo completo, de ser necesario.



Ramírez desempeñó dicho rol en 133 juegos en el 2016 y fue más productivo que como bateador designado. Si Ramírez regresara a la primera base y desocupara el rol de BD, Dombrowski podría tener más flexibilidad a la hora de adquirir a un bateador para reforzar el lineup.



Mitch Moreland: Si Dombrowski adquiere a un jugador cotizado como Stanton o Martínez, es posible que Boston renueve con Moreland a un precio razonable. Hace un año, los Patirrojos le dieron un contrato al veterano de un temporada y US$5.5 millones que rindió dividendos (22 jonrones y 79 remolcadas) para ambas partes. Moreland busca un contrato multianual esta vez, pero si no lo consigue, una reunión con los Medias Rojas sería una opción.



Logan Morrison: En el 2017, Morrison rebasó los 500 turnos al bate por primera vez en su carrera y tuvo una campaña de revelación al conectar 38 jonrones y registrar OPS de .868 por los Rays. ¿Fueron esos números indicio de lo que está por venir? ¿O volverá a Morrison a ser el jugador de medio tiempo que promedió 14 jonrones por año en las seis temporadas anteriores? Los Medias Rojas tendrían que estar muy convencidos de lo primero para firmar al bateador zurdo como su primera base.



Yonder Alonso: El acenso del cubano fue casi igual de dramático que el de Morrison. Luego de batear apenas siete cuadrangulares en 482 turnos al bate en el 2016, Alonso se voló la cerca 28 veces por los Atléticos y Marineros en el 2017 y tuvo OPS de .866. El bateador zurdo fue el único representante de Oakland en el Juego de Estrellas la temporada pasada, pero quizás sea un jugador de medio tiempo.



Adam Lind: Si los Medias Rojas deciden dividir el tiempo de juego en la primera base, Lind no sería una mala opción, ya que viene de una temporada productiva por los Nacionales en la que conectó 14 jonrones, bateó .303 y tuvo OPS de .875 en 301 visitas al plato. Lind disputó nueve temporadas con los Azulejos, por lo que se sentiría como en casa en el Este de la Liga Americana.



Sam Travis: Cuando los Medias Rojas firmaron por un año a Moreland el año pasado, fue en parte con la idea de que Travis estaría listo para adueñarse del rol de inicialista titular del 2018 en adelante. Ahora mismo, la organización no tiene esa misma confianza en el prospecto, quien bateó apenas seis cuadrangulares y remolcó solamente 24 carreras en 82 juegos por Triple-A Pawtucket. No obstante, debe señalarse que Travis venía de una lesión seria - un desgarre en la rodilla izquierda - que quizás lo afectó. Travis es considerado el tercer mejor prospecto de Boston por MLBPipeline.com y, después de un invierno normal, podría estar listo para convertirse en un bateador productivo, tal y como lo han proyectado muchos escuchas.