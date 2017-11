Dominio azul anoche

Los Tigres se aferran al cuarto lugar del torneo

Se quedan solos en la última plaza clasificatoria, un juego por encima del Escogido

Jorge Bonifacio bateó de 4-3, incluido un cuadrangular e impulsó cuatro. El debutante Mike Marjama disparó otro con dos a bordo y Onelki García lanzó 6.1 entradas en blanco para que los Tigres del Licey derrotaran fácilmente anoche 9-2 a las Estrellas Orientales.

Los felinos, que habían caído en sus anteriores dos presentaciones, se mantienen en el cuarto puesto, un juego por encima de los Leones del Escogido, que anoche perdieron ante los Gigantes del Cibao y que ahora tiene 16-19.

Las Estrellas (19-14), a pesar del revés, se mantienen en la primera posición.

Un sencillo de Anderson Hernández le dio ventaja 2-0 a los Tigres en el cierre de la segunda entrada.

La misma la inició Juan Francisco recibiendo boleto de parte del abridor Alexis Candelario, quien luego dominó a Mike Marjama con elevado al prado derecho. Engel Beltré dio un tubey por esa banda, llegando Francisco a tercera.

Candelario dominó al debutante Dovovan Solano con “fly” corto al center para el importante segundo out de la entrada. No obstante, Hernández siguió con su incogible al right, productor de un par de vueltas.

Los Tigres hicieron su espeso rally de cuatro anotaciones en el quinto para poner alejarse 6-0. Sergio Alcántara lo inició con línea de hit al center y avanzó a segunda por toque de sacrificio de Julio Borbón. Jorge Bonifacio lo impulsó con doblete. Yamaico Navarro fue dominado con un “bombo” de foul por los predios de la primera.

El dirigente de las Estrellas, Dean Treanor, ordenó pasar intencionalmente a Francisco, pero Marjama le estropeó la estrategia al responder con su tablazo de cuatro esquina.

El vuelacercas de Bonifacio con dos en bases ante el taponero José Peña aumentó la ventaja 9-0 y sacó de juego a los Paquidermos.

Los Orientales marcaron una en el séptimo impulsada por sencillo de Aury Pérez ante Johan Flande, que esta vez estuvo en rol de relevo, y otra raya en el novena contra los envíos de Yonata Peña.

El pitcheo

Durante su excelsa faena, García (3-2) limitó a las Estrellas a cuatro hits, dio una transferencia y ponchó a tres. Le escoltaron Flande y Ortega.

Perdió Candelario (2-2) tras tolerar seis carreras, todas limpias, y ocho hits en cinco entradas. Además concedió dos bases y estrucó a uno. También subieron al box por las Estrellas, Peña, Yeison Medina y Caleb Dirk.