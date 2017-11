Bueno y malo

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Quienes, como el suscrito, asisten casi en cada fecha a presenciar la pelota nuestra en la capital dominicana tenemos la obligación de ayudar a los equipos y a Lidom a corregir las cosas malas.Debe ser así, porque de otra manera sus ejecutivos no se enteran o no ponen ningun interés. Veamos algunos tips al respecto:

.-En el Quisqueya este año no hay seguimiento a los dos juegos que se celebran en el interior. En la parte central había una pizarra pequeña que seguia esos marcadores, juego por juego. Se dañó y no la han arreglado, o al menos eso es lo que parece. También se “robaron” un relojo que trajo la nueva pizarra.

.- Alrededor de Lidom existen ya varias aplicaciones independientes que ofrecen los resulados y el desarrollo de cada juego. Eso conviene al evento porque la gente puede enterarse al instante cuando está en otra actividad.

.- El pliego de promociones que viene haciendo Licey entre innings luce el más impactante de la capital. Joel López, su animador, es una estrella y se las luce en grande en el 7mo. inning con el “KissCamara”, el beso en la cámara. Esos besos de parejas no salen en la TV, solo se ven internamente.

.- La entrada de vehículos a los parqueos VIP sigue con varios hoyos que rápidamente se convierten en cráteres. Una simple llamada de Vitelio Mejía a Obras Públicas resuelve el problema. Un poco de asfalto, comprado, regalado o fiao.

.- Soy un usuario de asientos de palcos, así que insisto en la falta de higiene de los portavasos. No los lavan, no los limpian, están llenos de tierra y de bacterias. Da asco poner un vaso allí.

.- Los equipos no se han interesado en controlar el nivel de la música, que se mantiene bien alto y molestoso. Pero no por la música, es que con la tremenda bulla la persona al lado tuyo no puede escuchar algo que le digas. Así de simple.

PITCHERS: En el torneo vienen accionando varios lanzadores con experiencia de liga mayor y un poquito de edad. algunos están aquí buscando un retorno a las mayores, otros lo hacen porque esa es su profesión y deben ganar dinero.

.- Yunesky Maya, el cubano de las Aguilas tiene 36 años de edad y ya no es pitcher de consideración para las mayores.Se tomó un cafecito con los Nacionales de Washinton en tres oportunidades (2010-11 y 13), compilando marca de 1-5. Aqui es un trabajador para el equipo cibaeño , tiene 2-1 y 1.17 de efectividad con 23 hits permitidos en 30 innings. Solo 5 bases por bolas con 23 ponches, lo cual está muy bien.

.- Jorge López, boricua de 24 años de edad, todavía está en desarrollo y tratando de colarse en las mayores. Ha tenido breves visitas con Milwaukee, pero nada relevante. Aqui las Aguilas le dieron un curso de como controlar al Licey y lo ponen a cada rato. Su record es 3-1 con 2.16, aunque ha aceptado más hits (29) que innings (27.2).

.- Jair Jurrjens, el más experimentado de todos, es nativo de Curazaño y en tiempos recientes fue un pitcher importante en MLB. Lanzando para Atlanta, en 2008 tuvo 13-10, en 2009 14-10 y en 2011 13-6..Luego llegaron las lesiones y lanzó por última vez con Colorado en 2014..Este año actuó para triple A de los Dodgers, y de seguro está aquí mostrándose.Tiene 31 años de edad.

.-. Onelky García, zurdo de los Tigres del Licey, mide 6 pies 3 pulgadas, 29 años de edad, y ha tenido experiencia de liga mayor con los Dodgers en 2013 y el año pasado con Kansas City.. Aqui tiene 2-2 y 2.60, 36 ponchados en 34 entradas. Alguien pudiera engañarse y compararlo con Aroldys Chapman, pero están demasiado lejos.

DE INTERÉS: Las Aguilas anunciaron ayer la ausencia de Juan Carlos Pérez, quien viajó a Estados Unidos a asuntos personales...También, que el inicialista Edwin Espinal tuvo día libre y por eso no estuvo en la alineación. Eso, pese a que hoy el club no juega, asi que tiene dos días libres...Dele seguimiento cercano al caso del japonés Shodei Ohtani, el hombre que batea bien y pitcheo bien, un fenómeno. El está en carpeta para ser firmado por algun club de Grandes Ligas, y se están viendo cosas inéditas en el tratamiento del caso...Total, luego que esté en Grandes Ligas se desinfla, tal como ha sucedido con la mayoría de asiáticos..El único sobreviviente fue Ichiro Suzuki, que tuvo diez años fuera de serie...Ohtani será firmado bajo los reglamentos de MLB como un pelotero del mercado internacional.... La publicación Beisbol América premió a los Dodgers como la organización del año 2017 debido a sus méritos en los programas de desarrollo de jugadores...Ya antes había anunciado a Brian Cashman como ejecutivo del año.. Esto de los Dodgers no tiene nada que ver con resultados de la serie mundial. Es que ellos siguen produciendo peloteros de sus propias fincas, y eso allá lo premian.... Dice un reporte que los Medias Blancas de Chicago quieren salir del inicialista cubano José Abreu, y esa podría ser una buena opción para Boston.. Los Medias Rojas, sin embargo, tienen el ojo puesto en Carlos Santana, quien está en la agencia libre. Santana busca un pacto multianual que le deje unos buenos cheles por los próximos 4 años...Esta noche hay partido reasignado entre Gigantes y Estrellas, en San Pedro de Macorís...