Beltrán será entrevistado hoy para manager Yankees

Menos de un mes después de alzar el trofeo de campeón de la Serie Mundial con los Astros, Carlos Beltrán se une al amplio grupo de candidatos para dirigir a los Yankees a partir del 2018.

El puertorriqueño estará en el Yankee Stadium el miércoles como el sexto candidato en entrevistarse de manera formal con la gerencia del equipo, incluyendo al GG Brian Cashman y otros ejecutivos. La entrevista de Beltrán fue informada en un principio por Steve Phillips de SiriusXM.

El recién retirado toletero, quien conectó 435 jonrones en una carrera de 20 años como ligamayorista, ha expresado su interés en convertirse en manager a nivel de Grandes Ligas.

“Con la experiencia que tengo en el béisbol, el tiempo que he jugado y los diferentes equipos por los que he jugado, he tenido la oportunidad de ver diferentes maneras de hacer las cosas en el clubhouse para los jugadores”, dijo Beltrán este mes. “Cómo motivarlos, cómo hacer un impacto para que ellos continúen mejorando. Claro que me encantaría tener esa oportunidad”.

Beltrán, de 40 años de edad, podría cumplir un rol clave en un área que buscan los Yankees. Cashman afirmó que el equipo neoyorquino decidió no renovarle el contrato a Joe Girardi por problemas de “comunicación y conectividad” en el clubhouse. Beltrán, con quien Cashman afirma tiene una buena amistad, luce como alguien que no tendría esos problemas.

El veterano era considerado como una especie de “jugador-coach” de manera extraoficial en varios de sus equipos del pasado reciente, incluyendo la edición de los Astros del 2017. En Houston, con frecuencia Beltrán fungió como lazo entre el departamento de analítica y los jugadores en el clubhouse. Con los Yankees del 2014 al 2016, Beltrán fue reconocido por ser una influencia positiva para los jóvenes del club, dentro y fuera del terreno.

“Tenía cualidades de liderazgo, no hay dudas de eso”, dijo Cashman durante las Reuniones de los Gerentes Generales este mes. “Era alguien hacia quien los jugadores gravitaban en el clubhouse. Creo que los managers, coaches y ejecutivos podían depender de él para dirigir las cosas en una dirección positiva y mantener el barco en la dirección indicada desde el punto de vista de un jugador.