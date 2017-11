Soto y Vitelio hablaron, no hay solución a crisis

Pedro G. Briceño

Santo Domingo

Ni siquiera haber conversado ayer en par de ocasiones con Vitelio Mejía, presidente de la Liga de Béisbol, dará marcha atrás a la vehemente postura de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales de no celebrar partidos del 9 al 11 de diciembre, las tres fechas que les pertenecen a la entidad en cada calendario de béisbol desde que los estatutos fueron establecidos en la década del 50.

El conflicto surgió porque el pasado lúnes la Lidom informó de un nuevo calendario que mandaba juegos suspendidos a dichas fechas. Ello, debido a que la Federación había dicho que no celebraría el juego de estrellas.

Sin embargo, la Federación se quejó de que no fue consultada y su presidente, Mario Soto, dijo que no habrá juego de estrellas ni juegos de calendario regular.

Soto ratificó que en las mencionadas fechas no se jugará y que todos los peloteros ya están debidamente informados en torno a la situación, muchos de ellos ya tienen planes establecidos para realizar una que otra diligencia durante esos tres días.

Incluso, algunos de ellos realizarán un viaje relámpago fuera del país para retornar en la primera fecha hábil de reanudación del torneo que será el próximo 12 de diciembre.

Aunque en esos tres días no habrá partidos del calendario regular, Soto afirmó que en los mismos los peloteros recibirán sus pagas de los equipos a los cuales pertenecen.

Dijo que este miércoles conversará con los peloteros de los Toros y las Aguilas, equipo que ese día viajará al Francisco Micheli. Estos son los dos únicos conjuntos con los cuales no ha hablado en los mitin que en estos días ha celebrado teniendo como temas principales la no celebración del Juego de Estrellas y el hecho de que en esas fechas no se efectuarán partidos del calendario regular de Lidom.

Este hecho se ha convertido en las últimas horas en la “comidilla” en torno al torneo de béisbol invernal.