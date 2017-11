Santana batea doblete y deja en el terreno al Licey

Juan Saint Hilaire

Santiago

Danny Santana conectó un sencillo con corredores en segunda y primera, remolcando la carrera que le dio el triunfo a las Águilas Cibaeñas 2-1 sobre los Tigres del Licey que quedaron tendidos en el terreno del Estadio Cibao de aquí.

Con el triunfo las Águilas cortaron una racha de dos derrotas sucesivas y mejoraron su marca a 19-14 pasando a ocupar la segunda posición del evento, empatadas con los Gigantes, a medio juego del primer puesto y provocaron que los Tigres finalizaran una seguidilla de tres triunfos, cayendo a 16-18, empatados con los Leones en el cuarto lugar.

Con el marcador igualado a una carrera, Santana vino a la caja de bateo, encontrando a Johan Camargo en segunda base, luego que este abriera el episodio con sencillo y luego avanzara a segunda por boleto a Pedro Severino, en ese escenario frente al zurdo Braulio Lara, luego de un strike en la cuenta Santana pegó el hit decisivo que levantó de sus asientos a más de 14 mil congregados anoche en el legendario edificio.

Fue una noche de pitcheo hermético.

El abridor amarillo, Jorge López, tuvo su salida más extensa de la temporada al completar siete entradas en las que solo toleró una vuelta, cuatro hits, con un boleto y cuatro ponches, no obstante, este salió con la pizarra igualada a una carrera y no pudo acreditarse el triunfo, fue relevado por Juan Grullón con un c cero en el octavo y Josh Judy se anotó el triunfo (4-0) al pintar de blanco el noveno.

El iniciador azul, Ariel Peña, fue un digno rival con faena de 4.1 actos de una carrera, cinco hits, dos transferencias y cinco abanicados. Fue relevado por Kevin Munson (0.2), Tyler Kinley (1.2), Joel Krehbiel (1.1) y Lara (0-1) que cargó con el revés.

Tras finalizar el encuentro la serie particular quedó 6-2 a favor de los cibaeños.

Las Águilas aseguraron jugar por encima de .500 en su casa, el “Valle de la Muerte” al poner su marca en 13-2, los felinos ahora tienen 8-9 en la ruta.

Las carreras

Los Tigres anotaron una carrera contra López en el tercero cuando Miguel González abrió con un sencillo, avanzó a segunda por passed ball de Severino y anotó con doblete al prado derecho de Sergio Alcántara. 1-0 Tigres.

Los aguiluchos empataron el conteo en las cuarta entrada luego de dos out contra Peña. Edwin Espinal y Johan Cartago pegaron sencillos sucesivos y le siguió Rey Fuentes con otro imparable al centro remolcando a Espinal. 1-1.

En el noveno Camargo abrió con sencillo al bosque derecho ante Lara, luego Fuentes entregó el primer out en intento de toque que atrapó de aire el lanzador; Severino negoció boleto y Santana conectó sencillo remolcador hacia el prado izquierdo. Final 2-1 Águilas.

Ofensiva

Por las Águilas, Camargo se fue de 4-3 con una anotada; Zoilo Almonte dio un doble en cuatro turnos; Santana, Fuentes y Wilmer Difó dieron un sencillo cada uno..

Por Licey, Sergio Alcántara bateó de 4-2, incluyendo un doble y una producida.

Esta noche las Águilas enfrentan a los Toros del Este en La Romana, por su parte, Los Tigres reciben a las Estrellas de Oriente.