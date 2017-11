Gerente defiende a Gasol y justifica despido de Fizdale

Memphis

El gerente general de los Memphis Grizzlies, Chris Wallace, defendió el martes su decisión de despedir al entrenador David Fizdale, diciendo que el producto en general, y no la decisión de enviar a la banca al pívot estrella Marc Gasol por un cuarto de la octava derrota consecutiva del equipo - impulsó el movimiento.

Wallace también defendió a Gasol contra las críticas que etiquetaban al centro como un “asesino de entrenadores”.

“A nadie le gusta estar en la situación en la que estamos”, dijo Gasol, quien agregó que no sabía nada sobre el despido hasta después de que se tomó la decisión. “No estábamos encontrando una manera de ganar colectivamente, y nos estábamos separando. David y yo no lo veíamos todo a la vez todo el tiempo, pero ambos teníamos las mismas intenciones de hacer que el equipo fuera algo colectivo ... No pudimos encontrar la fórmula para hacer eso”.