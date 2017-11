Asunto de tendencias

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

La iniciativa de meter en el globo al boricua Carlos Beltrán como potencial manager de los Yanquis se inscribe en la tendencia de los últimos tiempos: colocar en el puesto a cualquier ex pelotero de reciente retiro y que nunca haya tenido experiencia de dirigente. Claro, no tan caliente como el caso de Beltrán, quien apenas acaba de anunciar su retiro luego de 20 años en la Gran Carpa.

En tiempos recientes han sido beneficiados Mike Matheny con San Luis, Davey Martínez , recien nombrado por los Nacionalers de Washington, Scott Servais con los Marineros de Seattle, Gable Kapler, designado por los Filis de Filadelfia, Alex Cora de Boston (aunque había sido coach, igual que Martínez), Don Mattingly (Dodgers), y otros tantos. Y está el caso de Dave Roberts, de los mismos Dodgers.

Ahora se habla mucho de “conexión” y mejor entendimiento con el personal joven de los equipos, y de la organización, y fue de esa carencia que Brian Cashman acusó al cesanteado Joe Girardi.

En estos tiempos, cuando algo se convierte en “tendencia” es difícil detenerlo. Es como poner algo de moda pues rápidamente muchos se incorporan a ello. Es como si usted colocara en las redes una foto suya sin ropa: tendrá gran seguimiento y RT, sin lugar a dudas.

Ya los Yanquis han entrevistado casi diez, y posiblemente se anuncie el nuevo capataz antes del 15 de diciembre. A partir del 9 de diciembre, en Orlando, se celebra la reunión invernal de MLB, la convención de todo el mundo, y de ahí salen muchísimos negocios.

EL ESCOGIDO: Llama mi atención el esfuerzo que hace el Escogido por avanzar en la tabla de posiciones.El equipo rojo empezó muy bien ( con 5-2), pero luego se desinfló y no ha podido volver por el promedio de .500 en ganados y perdidos. ¿Y por qué? Limitaciones en la ofensiva pues su efectividad colectiva de 3.19 no es mala.

Le han fallado muchos bateadores que se suponía tendrían un rendimiento de altura. Rubén Sosa, MVP, batea para .192 y si él no está en las bases surgen los problemas de anotación. En el esquema del equipo era una pieza clave...Eury Pérez, jugador alterno, batea para .175, llegó Mauro Gómez desde Asia pero ha sido un fiasco con bateo de 33-4, promedio de .121.. Y Starling Marte, que debe rendir según su categoría , no ha podido hacerlo. Su promedio no llega a los .200, con 2 jonrones y 7 impulsadas.

En consolación, tienen a Ronny Paulino en .356-2-5, y su nuevo jugador Franchy Cordero se muestra con .311, 3 Hrs, 13 remolcadas.. Danny Richar, que no estaba en planes, lo hace para .269.

Si el Escogido quiere clasificar al round robin debe empezar a ganar más que perder porque es más que evidente que Licey no cederá terreno en esta lucha. Moisés Alou y su hermano Luis, manager, lo saben a la perfección.

Notas. en bateo colectivo el Escogido es 4to. de Lidom con .240, pero solo 10 jonrones para el 6to. y último puesto.

DE INTERÉS: Aunque el robo de bases ha disminuído mucho en el beisbol, en la liga este año los Toros lideran con 31, pero no les ha servido de mucho. Siempre anotan menos carreras que el contrario..Las Estrellas están en 2do. lugar con 30 , Licey 22 y Gigantes 20...¿Y Jimmy Paredes, del Escogido, dónde está? Dice un reporte que su equipo de Japón, Chiba Lotte Marines, no volverá a contratarlo. Así que es posible que se integre al equipo en breve....El cronista Arvin González (La Voz del Fanático) destaca que los Gigantes tienen un importado llamado K.C. Hobson, hijo de un antiguo refuerzo de los Tigres del Licey a fines de los 70 (Butch Hobson ).Aclaro, además, que Hobson padre fue antesalista de los Medias Rojas de Boston un buen tiempo...Un twitt de las Aguilas Cibaeñas de ayer aclara que el coreano Kang fue sustituído por bajo rendimiento, porque nunca se adaptó a liga , etc. Cosa aclarada por Manny Acta, quien siempre hace un esfuerzo por ser enteramente serio en sus cosas de beisbol...Eugenio Vélez, de los Toros, tiene de 14-0 como emergente, y en general batea de 42-4 para .095...La parte buena de esta campaña para Vélez es que siga cobrando cada quincena...El veterano jardinero ha tenido un invierno para olvidar...Alejandro de Aza, quien también pertenece a los Toros, está jugando ya en la liga de Venezuela con los Cardenales de Lara.El lo anunció hace dos semanas en la conferencia de prensa para detallar su lío inmobiliario con unas personas y su propia abogada.. ¿Y por qué se fue a jugar a otro país? Porque no tiene ambiente aqui., tiene demasiados líos y unos cuantos enemigos que pudieran hacerle daño. Es una interpretación válida porque no hay otra razón. Los Toros le dieron permiso... De fútbol: el equipo Barcelona elevó la clásula de rescisión de contrato de Lionel Messi a US$834 millones, no vaya a ser que alguien le caiga atrás. ¿Qué significa esto? Que si alguien lo quiere debe pagar esa pequeña suma.. El Paris Saint Germain, de Francia, se llevó a Neymar por US$222 milones..