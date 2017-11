El difícil camino del ‘Mangú’ Valera

Yoel Adames F.

yadames2003@yahoo.com

Hay quienes han ganado una corona del mundo en su tercera pelea, como Vasyl Lomachenko y Suansak Muangsurin (f); en su séptima salida como Guillermo Rigondeaux, Yoko Gushiken y Leon Spinks; entre otros que con menos de 10 combates han sido reyes del orbe. Aun República Dominicana no ha tenido esa “novedad”; pero es el Félix ‘Mangú’ Valera, un muchacho humilde de Villas Agrícolas, uno de los pocos dominicanos que con menos de 15 encuentros profesionales se ha coronado; claro, haciéndole el saludo al primer rey paja de la OMB, el cibaeño Rafael Torres, quien se colocó el fajín de las 105 libras en su décima confrontación pagada, el siglo pasado.

Comparado con estos leones de alta mar, el Mangú es un purecito. Es un chico con poca vida amateur, crudo, que nunca fue a un Mundial ni a unos Juegos Olímpicos, nunca conquistó un oro Panam ni un primer lugar Centroamericano y del Caribe; pero el 23 de agosto de 2015, en Rusia, frente a un buen boxeador, Stanyslav Kashtanov, contra todos los pronósticos ganó el cetro del mundo de las 175 libras avalado por la AMB.

Si hubiese sido yo, me retiro esa misma nocheÖ me ‘enfermo’ y no vuelvo al ringÖ Vuelvo a ser un periodista en bajo perfil y no escribo de boxeo, pero que hago yo en esta historia, ¡me voy!Ö Él siguió, como no es periodista, fue valiente y a los 9 meses cayó ante el ruso Dmtry Bivol, otro fenómeno que se coronó en su séptima confrontación de paga. Los casos de Lomachenko y Muangsurin son claros, el primero dos veces campeón olímpico; el segundo, rey de boxeo tailandés, una leyenda en su país, y luego pasa al boxeo de paga a buscar papeletasÖ Gushiken y Spinks, dos grandes olímpicos, el japonés fue rey de Asia, hizo más de 300 combates amateur; el gringo fue medallista de oro olímpico en Montreal¥76, junto a su hermano Michael. ¿Ya ven?

MANGÚ CON HUEVO: Nunca detracto a los míos, tampoco los elevo cuando carecen de calidad, pero este chico estará en la boca del león lo que resta de carrera, él llegó a campeón del mundo estando “verde”, sin experiencia, y ahora cuando empieza su madurez boxística encuentra un cuadro muy difícil, lo había advertido; el caso específico de Sullivan Barrera, a los 35 años de edad, es uno de los peladores más temibles que tiene la división de los semipesados; como ex campeón Valera tiene que medirse a lo mejor; aunque parecía que el cubano comería Mangú con huevo, como en Guantánamo, se llevó tremenda sorpresa al entrar al ring con tanta hambre: un gancho del ‘campeón’ en plena quijada lo envió a comer lona (ayyyy, y me lo había dicho Chicho, su entrenador: “cuidado Yoel si damos la sorpresa y ganamos por nocaut”) brinqué como dominicano y contra el periodista, pero poco duró mi alegríaÖ Sullivan se levantó y le devolvió la caída de inmediato, menos aparatosa, pero válida, después se quitó la correa y pese a algunos golpes bajos y a la manigueta del dominicano -que hizo recordar más a Jack Veneno que a Sugar Ray Leonard- empezó a darle una pela encuero ante Chichio, su tío, y todos los dominicanos que fueron al Madison Square Garden a verlo. Las tarjetas hablaron claro: 98-88, 97-90 y 97-89, Sullivan se ganó un ticket para medirse al ruso Dmitry Bivol por la corona AMB.

¡LENIN A LA VISTA!: Hay cosas en la vida como inevitables, al parecer esta derrota del ex campeón Valera, quien abandonó el reto y se fue muy lejos, ahora lo trae de nuevo a su realidad: la gente no quería verlo sufrir ante Sullivan, todos los dominicanos le piden casi de rodilla, que se mida a Lenín Castillo, en el Coliseo Teo Cruz.

KOVALEV, EL MISMO: Solo el hoy retirado e inmaculado campeón unificado en dos divisiones Andre Ward pudo maniatarlo dos veces, pero esta bestia llamada Sergey Kovalev seguirá dando de qué hablar en lo adelante.

Nueva York fue testigo de que este señor viene a recuperar su espacio, y que el ucraniano Vyacheslav Shabranskyy pagó los platos rotos del regreso, el joven contendor no pudo terminar el segundo asalto ante las ráfagas terroríficas del otra vez rey de la OMB.

El cubano Sullivan ha sido muy inteligente, desechó una oferta de Kovalev y eligió al ‘Mangú’Ö Ahora dice que dejará al ruso para el futuro y que va por Bivol. Está en el camino correcto el hijo de ‘Fefita’, no la de la pimienta musical, sino la de Guantánamo.

DESDE MAX SCHMELING: El peso pesado Manuel Charr, quien había fracasado intentando coronarse monarca completo CMB ante el ruso Alexander Povetkin en 2014, logró su sueño el domingo al imponerse a Alexander Ustinov.

Charr ganó a los puntos la versión vacante de la AMB y se convirtió el primer alemán que obtiene la faja máxima desde que lo hizo Max Schmeling, quien fuera rey de su país en 1926, Europeo en 1927, y campeón del mundo en 1930. Murió a los 99 años, en febrero de 2005.

LATERALES: El Mangú pudo pelear mejor, se amarró demasiado, perdió puntos por golpes bajos y la manigueta no la entendíÖ Sus movimientos son buenos y su alcance también, pero no sabe utilizarlos, cae al cuerpo a cuerpo sin necesidadÖ ¿Cree usted que le robaron la pelea a Jason Sosa ante Yuriorkis Gamboa?Ö