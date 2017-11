¿Quién es el MVP?

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Consumado más del 60% del calendario de Lidom este torneo, distintos medios enfocan los nombres de los candidatos al MVP, hasta el momento. Es parte de la recreación que genera el deporte porque siempre hay que hacer proyecciones. Aquí no hay pausa del juego de estrellas (ahora mismo hay un lío por el tema entre Lidom y Mario Soto), así que no se puede tomar como parámetro esa parte de la campaña.

Resaltar, además, que el jugador Eloy Jiménez tuvo un mes encantador para los Gigantes del Cibao (.368-4-21), pero queda fuera de opción para este premio por su poca actividad. Estas escogencias tienen sus reglas en cuanto a cantidad de juegos y/o turnos consumidos.

Veamos la siguiente lista de candidatos:

CANDIDATOS PRIMEROS 30 JUEGOS

(calendario de 50). (No incluye juegos de anoche)

JUEGO DE ESTRELLAS: Sería bueno que el nuevo presidente de Lidom, Dr. Vitelio Mejía, le preste atención a este asunto del juego de estrellas. Ahora resulta que, en vista de que no se va a celebrar tampoco este torneo, la Dirección Técnica de la liga decidió marcar para esas fechas (9-.10-11) juegos suspendidos en tiempos recientes, a fin de darle continuidad. Pero, parece que hay un error de omisión pues no habrían hablado este asunto con Mario Soto, el presidente de la Federación de Peloteros, y el hombre se ha enculillado al máximo. Rapidamente dijo que no habrá juego de estrellas ni tampoco juegos de calendario.

Ese evento hace tiempo fracasó. Recuerdo que en años pasados he realizado algunas críticas, sin dejar de citar los esfuerzos de la Federación que promovió intercambios con Puerto Rico y Venezuela, entre otros países del área. En décadas pasadas eran un éxito cuando jugaban importados contra nativos, y una vez hicieron algo que se llamaba “la capital contra el campo”, sin ganas de ofender.

A Vitelio que se ponga los pantalones ahora y que resuelvan eso definitivamente. Si no hay más eventos de estrellas que no los ubiquen en el calendario porque entonces hace más mal que bien. O que hagan un partido de “jóvenes contra veteranos”, a ver qué pasa. ¿Qué opinan ustedes?

El espíritu de conciliación debe imponerse a la intolerencia y la rebatiña.Eso hay que dejarlo en el pasado.

CUENTAS CLARAS: A veces me encanta el sistema de Estados Unidos. La MLB informó ayer la repartición de dinero para los jugadores fruto de la actividad de postemporada, desde sus inicios con los wild card hasta el último juego de la serie mundial.

Solo de la Serie Mundial, los números dicen que a los bolsillos del equipo campeón, Astros de Houston, van algo más de US$30 millones y cada jugador recibirá US$438 mil. Los perdedores de los Dodgers serán favorecidos con US$259 mil cada uno.

¿De dónde sale ese dinerito? Ellos lo consignan de la forma siguiente:

.- Los jugadores reciben el 50% de taquillas de los juegos wild card.

.- El 60% de los tres primeros juegos de series divisionales.

.-El 60% de los 4 primeros juegos de series por el campeonato de liga.

.- El 60% de los 4 primeros de la serie mundial.

Es decir que todo eso está claro.

Y si usted pregunta cómo funciona aquí en postemporada, le puedo informar que la mayoría de las veces eso camina en un mundo informal. Inclusive, a veces les ponen cifras a los hits, las empujadas y las victorias.

La MlB tiene sus cuentas claras. En la Lidomo se juega pelota.

DE INTERÉS: Licey visita esta noche el estadio Cibao de Santiago para el 8vo. enfrentamiento entre ambos. Las Águilas ganan 5-2 y tienen record de 12-2 en casa este invierno... Las Águilas informaron que no seguirá con el club el coreano Jun Ho Kang, quien estuvo un poco más de un mes. Su rendimiento fue pobre (promedio de .143, 1 Hr. 10 empujadas), y el club tardó mucho en licenciarlo.-..Vuelve otra vez el boricua Kanny Vargas, quien fue refuerzo el campeonato pasado.., Vargas entró al round robin bateando de 24-4 en la serie final, siendo factor negativo. En 2017 jugó bastante con Minnesota y tuvo .253-11-41..Las Águilas también inscribieron al receptor, DH y primera base Wilin Rosario, quien debuta este viernes 1ro...El domingo se dio la bola de Edwin Encarnación con Karen Yaport, que es comunicadora y cantante. Me dicen que en el evento, en Casa de Campo, ella cantó y él lloró de la emoción.. Asistieron decenas de los peloteros activos y hubo una gran exhibición de carros de lujo, de marcas famosas.. Los padrinos fueron Albert pujols y Wily Mo Peña...Alguna gente incómoda porque fueron convocados para las . 3.30 y la boda empezó luego de las 6...