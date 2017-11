Surge un lío entre Lidom y Federación de los peloteros

William Aish

Santo Domingo

Durante el fin de semana del 9 al 11 de diciembre no habrá Juego de Estrellas en el béisbol dominicano, pero tampoco serán efectuados encuentros correspondientes al calendario regular en el actual torneo invernal.

De esta forma lo expresó Mario Soto, presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, quien expresó que en ningún momento el presidente de la Liga de Béisbol, licenciado Vitelio Mejía se ha comunicado con él para que Fenapepro ceda las tres fechas, que en cada torneo les pertenecen, debido a la no celebración del encuentro de Estrellas.

Soto se expresó en estos términos debido a que desde el seno de la Liga fue enviada una comunicación electrónica a los diferentes medios dando a conocer la colocación de partidos en el trío de fecha mencionada.

“En ningún momento me he reunido con el presidente de la Liga para reagrupar uno que otro partido, no se de donde salieron esas informaciones sobre la colocación de partidos en esas fechas”, expresó Soto, quien anoche tuvo un mitín en el Estadio Tetelo Vargas con peloteros de los Toros y las Estrellas, ambos de manera separadas.

En dicho encuentro, el ex lanzador de Grandes Ligas les informó a jugadores de los dos conjuntos que esas fechas están libres y en ese sentido pueden disponer de la misma para realizar cualquier tipo de diligencias que así deseen.

Incluso, Soto expresó que varios peloteros tienen planificado salir fuera del país y estos incluye a nativos e importados. De manera extraoficial se informó que el dirigente de las Estrellas, Dean Treanor tiene en agenda viajar al exterior.

En el mismo tenor conversó con peloteros del Licey y Escogido, los cuales también vieron de manera favorable el hecho de no jugar en las indicadas fechas.