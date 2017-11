Las Águilas habrían dejado libre a Jung Ho Kang

Adam Berry / MLB.com

Jung Ho Kang fue dejado en libertad por las Águilas Cibaeñas en la pelota invernal de República Dominicana, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias Yonhap.

Kang bateó .143 con .421 de OPS y 31 ponches en 24 juegos para las Águilas. Comenzó su estadía en la República Dominicana como el cuarto bate del equipo, pero a medida que se extendían sus problemas en el plato fue bajado en el orden y eventualmente enviado a la banca. El último juego de Kang fue el miércoles, cuando se fue de 4-1 con dos ponches.



Se trata de una noticia decepcionante para los Piratas, que esperaban que Kang jugase en la pelota invernal todo lo que pudiese después de haber recibido permiso de MLB y la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas para jugar pese a estar en la lista de restringidos. Pero no es raro que el tercera base se haya visto mal en el plato dado que no jugaba pelota desde octubre del 2016.



Kang no jugó en las Mayores en el 2017 después de una temporada muerta en la que fue arrestado por manejar bajo la influencia del alcohol en su natal Corea del Sur, su tercer cargo de ese tipo desde el 2009 de acuerdo con informes.



Kang, de 30 años, bateó.273/.355/.483 con 36 jonrones para los Piratas entre el 2015 y 2016.