Se alejan los Toros

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

La noticia que produce el fin de semana es que los Toros del Este se alejan de las posiciones de clasificiación en la pelota dominicana 2017-18. Su marca de 11-21 los coloca a 4 juegos del cuarto puesto, ahora ocupado por el Licey, cuando a los romanenses les restan 18 partidos por celebrar. Ellos están usando ahora mismo su tercer manager, Arturo de Freites, luego de las renuncias (o cancelaciones) de Pat Murhpy y Carlos Subero (venezolano). Y eso es grave, tomando en cuenta que en los demás 5 equipos no ha habido cambio de dirigente, algo inusual en Lidom. Los Toros se dirigen a su segunda eliminación seguida pues el torneo pasado ocuparon el 5to. lugar con 24-26 en una contienda muy competitiva. El último lugar perteneció a las Estrellas con 23-27.

Las Aguilas han tenido el mejor repunte de los últimos diez días, y ocuparon el primer lugar por unas cuantas horas siendo destronadas por los Gigantes luego de los resultados de ayer. El equipo de San Francisco de Macoris venció a los Toros 7-4 y se coloca en 20-13, marca envidiable, y ya casi pueden mandar a imprimir las boletas del round robin. Al menos, poner en venta sus abonos.

Licey viene super contento y sigue ganando, mientras voces liceistas siguen inconformes con el manager Luis Urueta. Sin embargo, no se olvide que el club empezó con 4-10 y ayer se pusieron en 16-17, es decir que tienen 12-7 en sus últimos 19 juegos. Eso hay que apreciarlo en toda su dimensión. Ayer domingo le arrebataron un juego que el Escogido creía tenia en sus manos luego de un jonronazo de dos carreras de Franchy Cordero en el 6to. inning, que les dio ventaja temporal de 4-3. Los Leones, en otro sentido, no están bien, siguen perdiendo más que ganando y se quedan en 5to. lugar (14-18), cerca de los Toros y cerca de la eliminación. Los Tigres, por cierto, le sacan juego y medio de ventaja al Escogido, y eso es noticia.

Las Estrellas tenian 4 derrotas seguidas, pero sacaron la cabeza ayer con una pela de 8-0 ante las Aguilas. Ponen su marca en 17-13 para el tercer lugar, pero siguen formando parte del grupo de arriba.

NOVIEMBRE: El colega Luichy Sánchez me pasa unos datos de cómo han jugado los equipos de Lidom desde el 31 de ocubre pasado.Y eso es relevante porque al round robin por lo general se clasifica de acuerdo al record que se consiga durante el mes de noviembre. Es, posiblemente, el tramo de la recuperación (como ha hecho Licey), o de caerse (como pretende el Escogido).

Aguilas: 13-6, dándole forma a un excelente conjunto que les ha permitido arreglar el camino. Incluso si en las próximas semanas perdiesen al novato Wilmer Difó, ahora tienen al panameño Johan Camargo, que es un buen pelotero, y dicen que podrían tener a Jonathan Villar.

Gigantes: 11-9, no es cosa del otro mundo, pero han tenido estabilidad y cada día lucen más coherentes. El manager Pedro López, boricua, conoce la liga cada vez más, y Moisés Sierra sigue teniendo buen año.Se fue Eloy Jiménez y no regresa, pero de alguna forma les llegará la compensación. Tal vez Maikel Franco o leury García , para el round robin.

Licey : 12-9, bajo los hombros ofensivos de Engel Beltré y Yamaica Navarro, el pitcheo de Onelki García (cubano), y Jair Jurrjens (Curazao), más la seguridad que han tenido este año con el cerrador Jairo Asencio, nuevo recordista de la Lidom de por vida.

Escogido 7-13, con mucha inestabilidad, los Toros 8-12, mejoraron pero no lo suficiente, y las Estrellas un poco abajo con 8-12.

Posiblemente lo que hay por delante sea la lucha por los puestos 3 y 4 entre Estrellas, Licey y Escogido.

DE INTERÉS: Hoy hay doble jornada en Lidom en juegos reasignados..En el Quisqueya Juan Marichal el Escogido recibe a las Aguilas en un lunes-chino, mientras los Toros visitan a las Estrellas Orientales en San Pedro... Muchos peloteros del Escogido usaron ayer sus apodos inscritos en la parte posterior del uniforme...Eso se parece mucho a la actividad que hizo MlB este año en el llamado Fin de Semana de los Peloteros...En el partido de ayer en San Pedro se fue la energía eléctrica unos 30 minutos, y el viernes por la noche lo mismo ocurrió en la capital. Eso es para no variar... Este jueves 30 se cierra la fecha límite de cambios de jugadores en la liga. Eso significa que hay la posibilidad de que en estos días se produzcan algunos negocios.. Un twitt de Tony Piña dice que Mateo Alou tuvo 225 turnos en play off de Lidom y se ponchó solo 3 veces.. ¿Cierto? Mateíto (f) era un bárbaro en el contacto...En serie regular de la liga tuvo 2,110 turnos y solo 94 ponches..Nunca llegó a 20 ponches en una campaña....Me encantó el twitt dominical de Manny Acta: “pero coñ.....Hay 7.3 billones de gente en esta tierra, si una mujer no te quiere búscate otra y ya. No la maltrates y mucho menos la mates”....El lanzador derecho Doug Fister habría llegado a un acuerdo con Texas..El mercado de la agencia libre está lento pues hay un montón de gente, incluyendo muchos dominicanos.... Chris Robertson, el norteamericano que refuerza en México, suma 800 hits en la liga del Pacífico de invierno. Es una suma apreciable, mucho más cuando usted la compara con el líder de hits del beisbol dominicano Luis Polonia, quien pegó 927....