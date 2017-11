Miguel Gómez da triunfo a Tigres sobre los Leones

Ramón Rodríguez

Santo Domingo

El antesalista Miguel Gómez consiguió un hit con las bases llenas en el noveno, remolcando dos carreras que decidieron una victoria 5-4 de los Tigres del Licey sobre los Leones del Escogido, en un partido celebrado este domingo en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Esta es la cuarta victoria seguida de los campeones nacionales del Licey (16-17) que se afianzan en la cuarta posición del standing, a tres juegos y medios del primer lugar y alejando al Escogido (14-18) a juego y medio de ellos y que están en el quinto lugar, a cinco del primero.

El oportuno sencillo de Gómez fue hacia el left filder para que anotaran Arismendy Alcántara y Engel Beltré, la cuarta y quinta carreras respectivamente, dando vuelta a un marcador adverso de 3-4 que favorecía a los Leones.

El pitcher ganador lo fue Jonathan Aro (1-1), quien trabajó una entrada sin novedad, mientras que Jairo Asencio se anotó su rescate número 12 del torneo. Perdió Paul Voelker (0-1).

Clave

El pobre desempeño del relevista importado Paul Voelker que permitió las dos anotaciones del Licey en el noveno inning, luego de un out. El oportuno hit del antesalista Miguel Gómez, al primer pitcheo que le hizo Voelker para traer a la goma las dos anotaciones que sentenciaron el partido con victoria para el conjunto azul.

Las carreras

El Licey fabricó dos vueltas en la primera entrada ante los envíos de Adalberto Flores. Julio Borbón conectó una línea al prado derecho que perdió el jardinero del Escogido, Franchy Cordero, llegando Borbón a la intermedia. Emilio Bonifacio pegó hit al prado derecho, anotando Borbón y Bonifacio ancló en segunda, después Bonifacio se estafó la tercera y anotó en pisa corre cuando Juan Francisco pegó elevado al central. Licey 2, Escogido por batear.

Los Leones descontaron en la parta baja del primero ante el abridor Kyle Lobstein. Rubén Sosa abrió con sencillo al right, avanzó a segunda por rodado por la inicial de Franchy Cordero, Ryan Court bateó un rodado por tercera, pero no pudo sacar out el antesalista del Licey, Miguel Gómez, permitiendo que Sosa avanzara a tercera y Court ganara la inicial. Le siguió Ronny Paulino con hit remolcador al left. Licey 2, Escogido 1.

Los Tigres sumaron otra en el segundo. Engel Beltré abrió con hit ante el abridor escarlata Flores, Anderson Hernández bateó hit al jardín derecho, llegando Beltré hasta tercera desde donde anotó por jugada de selección de Miguel Gómez. Licey 3, Escogido 1.

Los Leones sumaron otra en el cuarto ante Lobstein, cuando Erik González corría en la inicial. González salió hacia la intermedia y vino el hit de Jonathan Morales hacia el prado derecho y el jardinero Engel Beltré perdió la pelota lo que permitió anotara González. Licey 3, Escogido 2.

Los Leones cristalizaron otras dos en el sexto, esta vez ante los envíos del relevista Kevin Munson. Jonathan Morales abrió la entrada con sencillo al jardín izquierdo y anotó luego por jonrón de Franchy Cordero, por encima de la verja del bosque derecho. Escogido 4, Licey 3.

Los Tigres anotaron otras dos en el noveno, luego de un out ante los envíos del relevista Paul Voelker. Yermín Mercedes pegó hit al central, Arismendy Alcántara entró a correr en lugar de Mercedes, Voelker cedió boletos seguidos a Engel Beltré y Anderson Hernández, llenándose las bases y entonces vino el hit empujador de dos de Miguel Gómez, anotando Alcántara y Beltré. Licey 5, Escogido 4. Final.

El pitcheo

Los Leones enviaron a la lomita a Adalberto Flores quien estuvo en la lomita cinco entradas de cuatro hits, tres carreras y cuatro ponches, seguido de Matt Pierpont, Anderson Polanco, Juan Sandoval, Edward Paredes, Henry Martínez, Paul Voelker (0-1) y Ramón García.

Por los Tigres abrió Kyle Lobstein, quien estuvo a lo largo de 3.1 entradas de cinco hits, dos carreras, una limpia, dos boletos y seis ponches, seguido por Ronald Peña, Braulio Lara, Kevin Munson, Keith Hessler, Joey Krehbiel, Jonathan Aro (1-1) y Jairo Asencio (12) que se acreditó su rescate número 12 del torneo.