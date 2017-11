Descalifican a cuatro rusos por dopaje

AP

Ginebra

Cuando cuatro rusos más fueron descalificados el viernes por dopaje en las Olimpiadas de Sochi, el presidente del COI, Thomas Bach, señaló un posible cambio hacia la prohibición de los atletas del país de los Juegos de Pyeongchang.

El dos veces medallista de oro bobsled Alexander Zubkov, quien portó la bandera rusa en la ceremonia de inauguración en Sochi, fue eliminado de los récords de 2014 en la última ronda de veredictos de un panel del Comité Olímpico Internacional enjuiciando a personas atrapadas en un programa para encubrir el dopaje y manipular las muestras contaminadas.

Ahora el presidente de la federación rusa de trineo, Zubkov, fue descalificado y expulsado de los Juegos Olímpicos junto con la velocista Olga Fatkulina, que ganó la plata en los 500 metros.

“No voy a ir a ningún lado”, dijo Zubkov a The Associated Press, diciendo que planea apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y que no tiene intención de dimitir.

“Estuve trabajando en esas medallas durante años. Todos mis logros, todas mis victorias siempre han sido y permanecen limpias “, dijo Zubkov en una entrevista telefónica. “El deporte se ha convertido en política”.

Rusia originalmente encabezó la tabla de medallas en Sochi, pero los casos más recientes lo reducen a nueve medallas de oro, menos que en Noruega y Canadá. En total medallas, Rusia ahora tiene 24, detrás de los Estados Unidos, Noruega y Canadá.

Un total de 14 rusos han sido descalificados este mes, con nueve medallas perdidas.