Lillard anota 34 en el triunfo de Blazers

AP

Nueva York

Jusuf Nurkic se disculpó con Damian Lillard mientras regresaban a su vestuario, molesto por haberse perdido dos tiros libres con menos de tres segundos por jugarse, lo que le da a los Brooklyn Nets la oportunidad de empatar o ganar en el timbre. .

Lillard anotó 34, Nurkic agregó 29 y 15 rebotes, incluyendo ocho en el último cuarto, y los Portland Trail Blazers se recuperaron de una desventaja de seis puntos al final del último cuarto para vencer a los Nets 127-125 el viernes.

“Después del juego, él me decía, ‘Hombre, mi mal me perdí los tiros libres, hice esto y esto’”, recordó Lillard. “Me detuve en el pasillo y dije: ‘No me importa nada de eso, lo más importante es que hayas hecho la mayor jugada del juego’”.

Portland perdía 121-115 con 2:20 por jugarse después de que el guardia anterior de los Trail Blazers, Allen Crabbe, flotara. Los Trail Blazers luego anotaron los siguientes ocho puntos, coronados por la jugada de tres puntos de Shabbaz Nappier con 55 segundos por jugarse. Spencer Dinwiddie de Brooklyn luego igualado 123 con una bandeja de devolución después de perder su propia oportunidad de tiro de 15 pies. Lillard luego se liberó de la defensa apretada de Dinwiddie mientras Nurkic marcaba un pico en el arco de 3 puntos, lanzándose a la canasta mientras el armador de Portland le servía el balón. DeMarre Carroll luego se deslizó para ayudar en la cobertura, bloqueando Nurkic justo debajo de la canasta. Caris Levert controló brevemente el balón antes de que el centro de los Trail Blazers lo arrebatara y lo pusiera en ventaja, cometiendo una falta y culminando una jugada de tres puntos con 27 segundos por jugar para poner a su equipo adelante definitivamente, 126-123.

(AP) Boston

Kyrie Irving anotó 17 de sus 30 puntos en una primera mitad abultada y los Celtics de Boston saltaron a una ventaja temprana y lograron una victoria de 118-103 sobre el Magic de Orlando el viernes por la noche.

Un juego después de terminar su racha de 16 victorias consecutivas, los Celtics anotaron 40 puntos en el primer cuarto y 73 al medio tiempo, los dos máximos de la temporada, para enviar al Magic a su séptima derrota consecutiva. Aron Baynes terminó con 13 puntos y 11 rebotes, y Al Horford tuvo 10 asistencias.

Todavía con una máscara después de romperse un hueso en la cara el 10 de noviembre, Irving tuvo 9 desde 15 en el piso y anotó los 10 intentos de tiros libres, muchos de ellos con el público lleno llenando el “MVP”.

El dominicano al Horford anotó solo cinco puntos, pero repartió 10 asistencias y atrapó cuatro rebotes en 26 minutos de juego.

Orlando anotó los primeros cuatro puntos del juego y quedó solo por cuatro con menos de cuatro minutos por jugar en el primero antes de que Boston anotara 16 de los siguientes 20 puntos para tomar una ventaja de 40-24. Liderando 42-30 temprano en el segundo, los Celtics tuvieron una racha de 11-2 y luego recibieron triples seguidos de Rozier para abrir una ventaja de 28 puntos.