‘Mangú’ Valera en peligroso debut hoy en ciudad New York

Yoel Adames F.

yadames2003@yahoo.com

New York

Santo Domingo- - Lo mejor de Félix “El Mangú” Valera llegó cuando nadie lo esperaba, en 2015 regresó de Rusia con el título del mundo.

Nueve meses después volvió a Moscú, pero retornó al país sin la corona semipesada… Esta noche debutará en New York, donde cientos de dominicanos lo esperan en el legendario Madison Square Garden.

“Vamos a ganar, siempre mis contrarios son los favoritos y eso me estimula a vencer, Barrera es un gran peleador, pero no tiene la movilidad para ir a mi ritmo.

“Para volver al trono tengo que demostrar que soy el campeón y solo venciendo a oponentes como este la gente me apoyará. Vengo a New York a darle un buen espectáculo a mi gente dominicana y a todos los latinos que me apoyarán a mi y también a él que es de la raza, es cubano”, dijo el ex rey AMB de las 178 libras al cerrar sus entrenamientos en Santo Domingo.

El combate Valera-Barrera será la antesala del pleito por la corona mundial vacante OMB del peso semipesado entre el contendor Vyacheslav Shabranskyy, y el ex campeón Sergey Kovalev. La velada será transmitida por la cadena HBO.

Bien preparado

El “Mangú”, quien pertenece a la empresa Shuan Promotions, dijo que entrenó cerca de tres meses para este combate, la mejor preparación de su carrera ya que inició su campamento para medirse a su compatriota Lenín Castillo, pero prefirió a Barrera para ante una victoria procurar el chance de un ‘match’ titular.

El cubano es considerado por la crónica internacional como “un pugilista talentoso, de buena pegada, asimilativo y experimentado”.

“Tengo más de 60 rounds de sparrings y una buena concentración, me siento en una de mis mejores condiciones, lo que le agradezco a todo mi equipo, a mi promotora Bélgica Peña y al entrenador Ángel –Chicho- Castillo, quienes me levantan la confianza cada día”, acreditó.

Valera tiene 29 años y es nativo del sector capitalino Villas Agrícolas, solo ha caído una vez en el campo profesional, cuando entregó el cetro al ruso Dmitry Bivol a los puntos, en diciembre pasado.

El hijo de Fefita

Sullivan tiene 35 años, pero viene con el “veneno cubano” en la sangre: una medalla de oro en el Mundial Juvenil de 2000 en Budapest, Hungría, y ahora a los 35 años quiere darle una corona a Guantánamo Bay, su nido, aunque reside en La Florida. El acorazado de seis pies y dos pulgadas que solo vio su brazo quedar abajo ante Andre Ward, ha ganado sus otras 20 salidas, con 14 por la vía del sueño.

El tiene planificado un pleito mundialista, pero tiene que ganar hoy en el Garden, y ha elegido al dominicano para demostrar de lo que es capaz.

El “Hijo de Fefita”, como todo el mundo grita al verlo en la pantalla en Guantánamo, es considerado por la mayoría de los especialistas como uno de los mejores semipesados de la actualidad y está citado para chocar ante el escandaloso Bivol o ante el ex rey de la división Sergey Kovalev.