Dominicana Tima pone sus ojos en los Centroamericanos tras el oro bolivariano

Santa Marta, Colombia

EFE

La atleta dominicana Ana José Tima aseguró que mostrará "lo que tiene" en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, luego de colgarse el oro en el triple salto del atletismo en los XVIII Juegos Bolivarianos.

"Este logro es algo muy importante. Quiero que mi país siga confiando en mí porque tengo más para dar. Desde que llegué acá (Santa Marta) me dije: 'No importa lo que pase, tengo que llevarme una de las tres medallas'. Se me dio la de oro", expresó Tima a Efe.

El resultado en las justas con sede en la caribeña Santa Marta, de algún modo, la sorprendió porque no llegó en la mejor forma, pero en cada saltó su prioridad fue, según contó, "representar bien a mi país y entregarle una de las preseas".

"No estoy en un cien por ciento porque estamos en una etapa de preparación física, pero desde que supe que venía para esta competencia decidí entrenarme y entregarme completa sin importar lo que pasara", reveló a Efe la saltadora.

Esa decisión premió a Tima, célebre por ser la primera atleta que representó a República Dominicana en el triple salto en unos Juegos Olímpicos.

Lo hizo en Río 2016 ante la colombiana Caterine Ibargüen y la venezolana Yulimar Rojas, oro y plata respectivamente en aquellas olimpíadas en las que no logró clasificarse a la final.

En Santa Marta anheló enfrentarlas de nuevo, pese a que eso pusiera la presea dorada unos centímetros más lejos, pero no se dio porque tanto Ibargüen como Rojas declinaron su participación.

"Para mí era muy importante que ellas estuvieran aquí porque las respeto por su gran trabajo y esfuerzo, y sabía que si ellas estaban, sería más dura la competencia", enunció la deportista de 1,83 metros de estatura.

Sin las mejores del planeta en la Unidad Deportiva de Bureche, Tima afianzó su confianza y fue de menos a más en la competencia, pese a que no estuvo cerca de su mejor marca (14,22 en Madrid 2016).

En el primer salto, la espigada morena, que en la cabeza llevó los colores de la bandera dominicana, hizo 13,04. En el segundo y tercero, 13,34 y 13,37, para registrar en el cuarto 13,39.

El quinto fue nulo, pero en el sexto saltó 13,5 para asegurarse el primer lugar en el podio, algo que la llenó de optimismo de cara a las próximas competencias del ciclo olímpico.

"Tengo ahora como meta demostrar lo que tengo en los Juegos Centroamericanos", advirtió la dominicana, quien dejó el sóftbol cuando su padrastro la llevó a una pista de atletismo, donde tardó en el elegir su destino final.

"Cuando inicié corría 400 metros, pero no me gustaba porque los entrenamientos eran muy fuertes. Vi a una compañera entrenando triple salto. Me gustaba verla saltar. Yo misma elegí cambiarme", contó a Efe la ahora campeona bolivariana.

Tima continuará su preparación en la Villa Olímpica de Santo Domingo, donde vive, y se inspira en los casos de superación.

"No es fácil llegar de la nada y ser uno de los mejores del mundo", comentó la atleta de 28 años.