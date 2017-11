Tony y Béisbol RD

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

A raíz de los comentarios alrededor de Tony Peña, el cibaeño puede seguir en Grandes Ligas como coach o manager pues, debido a su experiencia, sigue teniendo potencial para el puesto. Pero, he aquí que el lector Miguel Andújar plantea dos cosas relevantes:

1.- Si Tony no consigue trabajo de coach en términos inmediatos, ¿podría retornar a ser manager de ligas menores con fines de permanecer en el negocio y aspirar subir nuevamente? Parecería que no, pero la respuesta solo la tendría Tony. Tal vez él prefiera quedarse en el Cibao en sus negocios. También hay un tema económico pues tengo entendido que ganaba buen dinero con los Yanquis y en las menores pagan cheles.

2.-¿Podría Tony enrolarse de nuevo en el beisbol dominicano como manager o gerente, sea con las Águilas o con otro club? Podría ser, no le veo inconveniente, a menos que su corazón le diga que no, que deje su historia tal como está. ¿Trabajar con otro club que no sea el aguilucho? Ya lo hizo Felix Fermín, el manager dominicano de más logros pues dirigió tanto a Gigantes como a Toros, y volvió a comandar a las Aguilas.

Eso me recuerda el torneo 2000-2001 cuando Ramón Peña, gerente del Escogido, presentó a Tony Peña como manager rojo en lugar de Tim Foli, quien fue cancelado. Interinamente asumió Bruce Fields, pero una tarde dominical Ramón hizo una rueda de prensa en un salón del Escogido y presentó a Tony antes de empezar el juego de la fecha, precisamente contra las Aguilas. Tony no tomó las riendas ese día, se marchó hacia el Cibao y estando en un restaurante de la Autopista (creo que Típico Bonao), llamó al gerente rojo y le dijo que no, que no podía hacerlo porque la fanaticada cibaeña, y también la prensa, estaban totalmente en contra. Que su corazón la decía que no. Ahí se rompió el muñeco.

¿Se mantiene todavía eso o los tiempos han cambiado?

BIEN HECHO: En un mundo de tantas miserias y mezquindades, es necesario resaltar las buenas obras, las iniciativas de todo tipo de ciudadanos en favor de los necesitados. Es el caso de David Ortiz, que ahora cumple 10 años con su programa anual de colectar fondos para ayudar a curar cientos de niños enfermos del corazón y la cuenta ya supera los 600.

David involucra a un montón de celebridades que con su presencia dan apoyo, y las contribuciones llegan de todos lados, empresas locales, corporaciones norteamericanas, y también alguna que otra estrella del deporte. Otros estelares dominicanos hacen su labor de caridad, como Robinson Canó y su tremendo proyecto escolar en San Pedro de Macorís, y también Pedro Martínez y Albert Pujols.

Bien por ellos, y ojalá sean emulados por muchas de nuestras estrellas RD.

CORRUPCI”N: Lo que sucede ahora con los ejecutivos de los Bravos de Atlanta es una extensión de lo que viene aconteciendo en el mundo. La presencia de actos incorrectos, en búsqueda de dinero, tiene al mundo al revés, envía gente a la cárcel, coloca letreros de descrédito en el pecho de muchos profesionales, descontrola los sistemas y rompe los valores. Dinero, dinero y más dinero.

La semana pasada fue el scout René Gayo, de origen cubano. Ahora es el ex gerente general de Atlanta, John Copolella, y algunos de sus asistentes. El asunto es tan grave que a este señor lo pusieron en lista negra indefinida para los fines del negocio de MLB, es decir nadie le puede dar empleo y ni siquiera un carrito de hot dogs puede poner cerca de un estadio.

Hay varios latinos afectados, peloteros que recibieron bonos fuertes, entre ellos 5 dominicanos. ¿Hay scouts de RD involucrados? ¿Cómo se llaman? ¿Hablará la MLB con todos los detalles? Tremendo lío.

La corrupción sigue tomando espacio.

DE INTERÉS: Compartí ayer la conferencia de prensa de David Ortiz en el Silver Sun, un tremendo hotel. David estuvo emocionado, y respondió preguntas del clásico y de su reciente experiencia como comentarista de playoff en la Fox. “Yo siempre he tenido respeto y admiración por la prensa, pero ahora mucho más. No sabía que eso era tan difícil”, dijo. También elogió la capacidad de Alex Rodríguez, quien fue su compañero, y dijo que le ayudó mucho.... Un muchacho llamado Pedro Guerrero asume las funciones de asistente del coach de bateo de los Filis. Fue un jugador de liga menor 6 años, y estaba laborando en equipo novatos de los propios Filis...Brad Ausmus, ex manager de Detroit, ingresa a los Angelinos como asistente del gerente general Billy Eppler..Eso significa un tipo muy experimentado...El dirigente de los Angelinos, Mike Scioscia, está en el puesto desde el 2000...Hoy es Nochebuena en Estados Unidos, y también en la pelota dominicana. Noche de pavos...