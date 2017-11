Cinco de RD en grupo Bravos declarado agentes libres

Pedro G. Briceño

Santo Domingo

Cinco dominicanos se encuentran en el grupo de 13 novatos de los Bravos de Atlanta que esta semana fueron declarados agentes libres por la Major League Baseball, que penalizó a la organización por violar parte de las políticas que tiene la entidad en lo relativo a las firmas de noveles en el llamado mercado internacional.

Los quisqueyanos Juan Contreras, Yefri Del Rosario, lanzadores; el intermedista Yunior Severino, así como los paracortos Yenci Peña y Angel Rojas figuran entre los bisoños que fueron declarado en libertad para firmar con otras franquicias, debido a que tras investigaciones realizadas por MLB en los últimos años con relación a los Bravos de Atlanta determinó que estos jóvenes recibieron menor cantidad de dinero con relación al que oficialmente firmaron con esta organización.

Ellos fueron oficialmente declarados agentes libres y en el período comprendido entre el cinco de diciembre y el 15 de enero podrán firmar con cualquiera de las organizaciones. De estos,los que firmen tendrán hasta 200 mil dólares para que el monto por los acuerdos no figure en el pool económico que tendrán para el proceso de draft internacional en el 2018.

De este grupo, Severino, nativo de Santo Domingo tuvo la firma más lucrativa y lo hizo por 1.9 millones; Contreras, un nativo de Castañuelas firmó en 2016 por 1.2 millones de dólares; Peña, de San Pedro de Macorís lo hizo por 1.05 millones; Del Rosario, oriundo de Miches acordó por un millón, en tanto Rojas lo hizo por 350 mil dólares.

De ellos no llegar a acuerdos en el período indicado entonces pudieran ser reclamados por los equipos con compensaciones mínimas. También tienen las opciones de volver a firmar con los Bravos, empero la misma no debería producirse sino hasta el primero de mayo, además de que no recibirían bonos por firmar.

Otros aspectos de ellos y el restante grupo lo representa el hecho de que deben contratar agentes diferentes a los que tenían para la época en que se produjo el proceso de sus primeros pactos. Y estos no les pueden cobrar más del cinco por ciento por las firmas.

KEVIN MAITAN EL DE MAS CARTEL

En el grupo de trece nóveles declarados agentes libres sobresale el paracorto Kevin Maitán, un nativo de Venezuela quien en el 2016 acordó por 4.250 dólares, recibiendo el mayor bono en el mercado internacional en ese entonces. Este año tuvo registros de .241 (162- 559 con dos jonrones y 18 remolcadas en la rockie league.

Abraham Gutierrez, de Venezuela 3.5 millones; Livan Soto, un millón; Juan Carlos Negret, de Cuba, un millón; los torpederos Ji-Hwan Bae y Guillermo Zuniga ($350,000), los también patrulleros Antonio Sucre y Brandol Mezquita, 300 mil cada uno.