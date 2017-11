Sanción priva a Bravos de prospectos latinoamericanos

Atlanta

AP

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, impuso el martes severas sanciones a los Bravos de Atlanta, incluida la pérdida del venezolano Kevin Maitán y de otros 12 peloteros latinoamericanos, por infracciones que el club cometió en el mercado de jugadores internacionales.

Manfred impuso también una suspensión permanente a John Coppolella, ex gerente general de los Bravos. Gordon Blakeley, ex asistente especial del equipo y quien fungía como el principal cazatalentos internacional, no podrá prestar servicios a ningún club durante un año.

Las sanciones dejarán a los Bravos sin poder negociar libremente por prospectos latinoamericanos hasta 2021.

El comisionado explicó que la investigación realizada por las Grandes Ligas determinó que los Bravos eludieron las reglas de fichajes internacionales de 2015 a 2017, al transferir dinero reservado para bonificaciones de un pelotero a fin de hacer más jugoso el convenio de otro jugador.

Entre los 13 jugadores de cuyos servicios han quedado privados los Bravos destaca Maitán, pelotero de cuadro quien firmó por 4,25 millones de dólares en 2016. Fue la bonificación más alta otorgada en la historia a un prospecto venezolano.

Los Bravos perderán a otros dos venezolanos, el cátcher Abraham Gutiérrez (3,53 millones) y el torpedero Liván Soto (1 millón). También quedaron desvinculados los torpederos dominicanos Yunior Severino (1,9 millones) y Yenci Peña (1,05 millones), así como sus compatriotas lanzadores Juan Contreras (1,2 millones) y Yefri del Rosario (1 millón).

Además, la lista incluye al jardinero cubano Juan Carlos Negret (1 millón) y el pitcher colombiano Guillermo Zúñiga (350.000).

Tres jugadores que los Bravos ficharon con bonificaciones de 300.000 fueron declarados agentes libres, debido a que el equipo dio dinero adicional a sus agentes al fichar a otros con acuerdos que MLB describió como bonificaciones “infladas”. Se trata del jardinero venezolano Antonio Sucre, el jardinero dominicano Brandol Mezquita y el torpedero dominicano Ángel Rojas.

El contrato con el torpedero surcoreano Ji-Hwan Bae, que también incluía un bono de 300.000 dólares, fue rechazado por MLB debido a que las partes pactaron la compensación al margen del contrato.

Atlanta tampoco podrá fichar al prospecto dominicano Robert Puasón en el periodo de firmas de 2019-20. El equipo había alcanzado un acuerdo verbal con Puasón, de 14 años. MLB indicó que Puasón aceptó firmar con los Bravos porque el equipo pactó con su agente acuerdos con otros seis jugadores por bonificaciones “infladas”.

Otra sanción es los Bravos perdieron su selección de tercera ronda en el draft amateur de junio próximo por ofrecer “beneficios inadmisibles” a un jugador no identificado de un previo draft en un intento de convencerle que firmara por un bono más bajo.

Los 13 jugadores retendrán sus bonos de los Bravos, deberán contratar a nuevos representantes y podrán negociar como agentes libres con otros equipos entre el 5 de diciembre y el 15 de enero.

Los Bravos tienen prohibido fichar a cualquier pelotero internacional por más de 10.000 dólares durante el periodo 2019-20. Y su monto disponible para bonificaciones en el periodo 2020-21 se reducirá en 50%.

Coppolella fue obligado a renunciar después de la temporada anterior. El expresidente del club John Hart fue transferido a un puesto de asesor después de que Alex Anthopoulos fue contratado el 13 de noviembre como nuevo gerente general.

Hart se marchó del equipo el viernes.

“Los ejecutivos prominentes responsables por esta conducta indebida no son ya empleados de los Bravos”, destacó Manfred. Añadió que Atlanta “cooperó durante la investigación”.

Los Bravos habían preparado a sus seguidores para estas sanciones desde la conferencia de prensa en que se presentó a Anthopoulos. En esa ocasión, el presidente de la junta del club Terry McGuirk se disculpó con los fanáticos “de parte de toda la familia de los Bravos” por infringir las reglas.

Mediante un comunicado que emitieron el martes, los Bravos señalaron que “entienden y aceptan la decisión, sin importar las sanciones que se han impuesto”.

“Como lo expresamos la semana anterior, nuestra organización no ha cumplido con los estándares que nuestros fanáticos esperan de nosotros y que nosotros mismos esperamos. Por ello, nos disculpamos. Estamos instituyendo los cambios necesarios para evitar que esto ocurra de nuevo, y seguimos emocionados por el futuro del béisbol en los Bravos”, manifestó el equipo.

Manfred confió en que la directiva encabezada por McGuirk, Anthopoulos y el vicepresidente John Schuerholz “haya implementado e implemente más procedimientos a fin de garantizar que este tipo de conducta nunca se presente de nuevo, y que se permita al club salir de este periodo difícil como la franquicia sólida y respetada que siempre ha sido”.

El comisionado advirtió que contempla “sancionar a otros empleados de la oficina de operaciones internacionales de los Bravos que participaron en actos indebidos”.

Coppolella, de 39 años, no respondió de inmediato cuando The Associated Press procuró obtener su reacción. Se suma al manager de Cincinnati Pete Rose (acuerdo en 1989 tras una investigación por apuestas); el pitcher dominicano de los Mets Jenrry Mejía (tercer resultado positivo por dopaje en 2016); y el ex empleado de San Luis Chris Correa (2017, infiltración cibernética de las redes de Houston) con suspensiones de por vida.