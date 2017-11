El Gran Tony

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Utilizo mayúsculas para referirme a Tony Peña. El también forma parte del gran grupo de hombres del béisbol dominicano que le han dado forma y cuerpo a nuestra historia deportiva en ese deporte. Cuando Tony ingresó al béisbol profesional y las ligas menores en 1976 (Piratas de Pittsburgh) empezó un peregrinaje de 4 décadas que lo ha llevado por casi todos los puestos acumulando múltiples logros.

Como jugador de liga mayor llamó la atención por su forma de recibir, aplastado en el home, pierna izquierda extendida, y asímismo tiraba a las bases. También, en una época su mañosería se distinguió porque pedía un cuarto lanzamiento intencional, de repente se agachaba y ponchaba al bateador. Pero, aparte de ello, ganó 4 guantes de oro, fue a 5 juegos de estrellas, y disparó 1,687 hits en su paso con los Piratas, Cardenales, Boston, Cleveland, White Sox y Houston. Estuvo en dos series mundiales, 1987 con San Luis vs. Minnesota, y 1995 con Cleveland vs. Atlanta. Ambas se tradujeron en derrotas.

Al final de su carrera se dedicó a dirigir en las menores de White Sox y de Houston. Siendo coach de la banca de Houston le ofertaron el puesto de manager de Kansas City y allí estuvo por casi cuatro años. Ganó el premio de manager del año Liga americana en 2003.

DATOS: En 2006 fue nombrado manager del equipo dominicano para el primer clásico mundial de ese año, pero luego declinó al aceptar un puesto de coach de banca con Joe Torre en los Yanquis.Su presencia fue requerida en el equipo durante los entrenamientos para que conociera la organización.

En 2007, a la salida de Torre, fue parte de un trío entrevistado para el puesto (también Don Mattingly y Joe Girardi), pero la posición se la dieron a Girardi.

Ha sido coach de banca y de primera desde entonces, cumpliendo ya 12 temporadas en ese club, el de más prestigio del beisbol mayor.

Mientras todo eso discurre, Tony fue un prominente jugador en la liga dominicana, ganó multiples premios, posterior a su retiro fue manager campeón y también ganó la Serie del Caribe. Es inmortal de Dominicana y del clásico caribeño.

Ahora que los Yanquis deciden salir de Girardi, también se quedan fuera todos los coaches, o al menos parte de ellos. Se desconoce si el nuevo capataz tendrá interés en que Tony siga, o la propia organización lo proponga. Ha sido un tipo fiel y de gran valía allí.

Dejando de lado esa posibilidad, Tony tiene 60 años de edad, varios negocios en el Cibao, tres hijos que dan nietos, y una vida bien armada, en el beisbol y en lo privado. Una gran historia la suya, y no hay nada de qué preocuparse. Desde algun rincón le seguirán llegando cosas buenas de su gran pasión de siempre, el beisbol.

DE INTERÉS: Finalmente se dio lo que adelanté el lúnes, la salida de Dawell Lugo del Licey. El asunto oficial es que Detroit quiere que reorganice su físico y lo manda a un plan especial, me parece que algo similar a lo hecho por José Ramírez el invierno pasado en Miami... Lugo sale de juego y también un montón de norteamericanos que vienen al país a jugar un mes para irse antes de la Fiesta del Pavo, que es la nochebuena de los gringos... Otro que finalizó su contrato es Teoscar Hernández, de los Toros, quien tenia permiso para jugar un mes... Muchos dicen que el peor empleo del béisbol dominicano es de gerente, y no tengo dudas de ello... Por cierto, Ramírez, el pequeño de Cleveland, me obsequió con una camiseta de la serie mundial del 2015 y un muñeco BobbleHead de su persona. Un chico amable éste, raro entre los peloteros...Mi amigo Ricardo Nanita fue dejado libre por las Águilas, al igual que el lanzador zurdo Nelson Payano... Nanita ha sido limitado por lesiones los dos últimos años... El paquete de las Aguilas, boricuas, incluye a Joe Colón, Gio Soto, Rey Fuentes y Jorge López, eso, aparte de los tres pitchers cubanos. Hay pocos americanos en ese roster... Edgar Martínez, el boricua que fue el primer gran bateador designado del béisbol, tiene esperanzas de avanzar en los votos. El recibió 58.6% este año, pero eso va a estar bien difícil... Los elegidos serán anunciados el 24 de enero y la ceremonia será a fines de julio... Joe Morgan tiró un rolin bien duro cuando llamó la atención de los periodistas votantes al Salón de la Fama para que no favorezcan aquellos que están ligados al tema esteroides. Dice Morgan, vice del Hall of Fame, que no deben dar su voto a quienes dieron positivos, a los que confesaron y a quienes están en el Reporte Mitchell, que identificó a 103 peloteros. Ese reporte se quedó en confidencialidad por acuerdo entre MLB y el sindicato... ¿Quién coge ese rolin?