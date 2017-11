Cuanto cuesta jugar un evento del PGA Tour?

Felix Olivo

Hola Fiebruses. La gente siempre me pregunta cosas acerca del golf de los más curiosas. Una de las preguntas más comunes es cuanto paga un golfista profesional para participar en un evento o cuanto le cuesta jugar una temporada.

A nivel amateur y en algunos segmentos de profesionales, existen eventos en los que el golfista tiene que pagar para poder accesar en el torneo, pero por increíble que parezca, el tope de la cadena de nuestra disciplina no paga para jugar un evento. Sonará contradictorio, pero estos pagos no los hace el jugador directamente, sino que de ello se encargan, o los patrocinadores (eso está en sus contratos) o incluso las cadenas de televisión que transmiten determinados torneos. Obviamente estos últimos lo hacen con la finalidad de garantizar que X jugador participe, garantizando ratings. El asunto es que el fee de un torneo incrementa a medida que el jugador sube en el ranking, porque con ello vienen más gastos asociados a su participación (más personal trabajando con el, aviones privados, upgrades en las habitaciones, etc.), de lo cual generalmente se encarga el patrocinador. Como podrán imaginar, no es solo los 500 ó 1,000 dólares que cuesta la entrada al torneo, sino que va mucho más allá.

Otra cosa es que un jugador del PGA Tour que no tiene que clasificar a un torneo no tiene que pagar para entrar. Solo pagan los que deben clasificar pues su presencia en el evento no está garantizada. Si un jugador tiene que clasificar el costo ronda entre US$400.00 y US$600.00, a excepción de los jugadores del Champions Tour y del Web.com Tour, que pagan menos.

El costo mínimo anual de un jugador en el Tour es de unos US$140,000 y unos US$110,000.00 para los del Web.com Tour, y recuerden que nada está garantizado pues el jugador cobra si pasa el corte y los montos dependen de su posición en la pizarra del domingo. Súmele a eso los costos de caddies, alimentación y el porciento que deben pagar si pasan el corte, y verá que la vida de un golfista en términos de costos no es nada fácil.

Mantengan la bola en el fairway!