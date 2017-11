El sueño de la Avispa

Yoel Adames F.

Al final, la gente vio muy poco de la Avispa Puello, yo tenía la esperanza de que la gente lo observara y si lo disfrutaban entonces sería uno de los favoritos que necesita la plaza del boxeo local, la cual tiene muchos prospectos, ranqueados mundiales y en ocasiones hasta campeones universales, pero muchas décadas careciendo desesperadamente, sedienta, de un ídolo.

Alberto, como una verdadera avispa, de la llamada de “caballo”, clavó su ponzoña en forma de uppercut y despanzurró al azteca Ricardo “La Roca” Gutiérrez cuando aun ninguno había sudado y todavía el eco del primer campanazo susurraba el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

Como un torero que recordó una cita especial, acabó de forma abrupta, sin mayor esfuerzo con la llamada ‘Roca’ que terminó siendo una piedrecilla inofensiva. De esa forma, la Avispa tuvo su primera noche de estelarista, dejando al público en suspenso y en condiciones inmejorables al visitante.

EL RANKING: El peleador sureño, nativo de San Juan de la Maguana, ahora tendrá una “feliz” navidad esperando una movida adecuada en el ranking del mundo, el mantuvo su dos coronas latinas, tanto de la AMB como del CMB, y la categoría welter Jr. tiene muchos movimientos para un joven como la Avispa Puello, de corto vuelo y sin bautismo internacional.

El peso ligero se está colando hacia los welters junior, figuras como Rancés Barthelemy, Mickey García, Miguel Vásquez, Félix Díaz, Mickey Bey; además del gran campeón Terence Crawford, quien posee fajas de los 4 organismos, dejan muy poco chance para un prospecto en ascenso, lo mejor es esperar que el tránsito baja el flujo y la mayoría continúe su camino hacia los welters.

Lo he revelado en varias ocasiones, el peso de las 140 libras ha sido azaroso para los dominicanos, muchos de ellos con mucha calidad se han quedado en el camino; claro, un día podría ser diferente, los sueños impulsan los logros todavía se trate de un novato ponzoñoso de 13-0.

¿SE CALIENTA?: Este fin de semana el ex campeón del mundo semipesado Félix -Mangú- Valera se medirá, en un pleito muy difícil, pero muy difícil, al cubano Sullivan Barrera (20-1-0). Lo muy difícil no es imposible, pero el nuestro, que ya fue monarca va muy cuesta arriba, pero seguro hay una gran bolsa y estará en el Madison Square Garden, en Nueva York, su tío Chichío y una montón de dominicanos, en los años 90 su ascendente formó parte del seleccionado nacional y era muy conocido como Freddy “Mongus” Valera, esos le gritarán mucho hasta donde dure el combate.

Si, el pleito no llegará al final y ojalá sea el ‘Mangú’, quien pegue el tablazo primero. Sino, si pierde, entonces tendremos para 2018 el choque esperado aquí, ante Lenin Castillo, quien el sábado ofreció una demostración de fondeo al fusilar en la primera campanada al veterano pegador Andy Pérez, con quien Mangú tuvo una guerra de puños en tres asaltos candentes en junio. No se si esto es un mensaje para futuro, pero esa pelea, que luce lejana, como que se va cocinando sola y al parecer, caerá por su propio peso.

LA ÚLTIMA: Víctor Guilloss, sin acento y doble “s”, jajajajajajaÖ apellido de origen nórdico, nos pide que le recomiende cuál será la última gran pelea de 2017. El amigo lector debe tomar en cuenta algo, una cosa es en el papel y otra sobre el ring; dos grandes figuras pueden ofrecer un mal espectáculo y viceversaÖ Dos ‘maletas’ pueden dar la pelea del año.

Aunque así, a ojo de águila, de lo poco que queda en menos mes y medio de 2017, el excelso boxeador ucraniano Vasyl Lomachenko ante el cubano Guillermo Rigondeaux es la gran noticia, será el 9 de diciembre. Ese sábado, en la semifinal, se miden los ex campeones del mundo Orlando Salido y Miguel Román, quienes tiene estilos muy afines para grandes peleas, “Rocky” es el hasta el momento el único boricua en vencer a SalidoÖ ¡Ah!, hay que ver la despedida de Miguel Cotto, el boricua que mas dinero ha logrado sobre el ring, pero aunque le pongan 17 coronas mundiales no será mejor jamás que Carlos Ortiz, Chegui Torres, Esteban de Jesús, Wilfredo Gómez, Wilfredo Benítez, Héctor -Macho- Camacho, Edwin -Chapo- Rosario, Juan LaPorte, Félix -Tito- Trinidad; y que me perdone Juanito, mi amigo de Ponce, con su cuatro fajas de distintos pesos logró un hito y hay que respetarlo, pero creo que esta gente también lo merecen. El sábado 2 de diciembre, se va en grande ante Sadam Ali, un mediocre que le dará algunos cinco rounds de combate, y la verdad que eso no importa, Cotto se midió a los mejores de su época, perdiendo algunas y ganando muchas.

LATERALES: Los demás ganadores en el Jaragua fueron William “El Gago” Encarnación noqueó en dos rondas al mexicano Julio César Cruz... Carlos -Caballo Bronco- Adames dispuso del venezolano Adrián “Morochito” PérezÖ El ex campeón mundial panameño Guillermo Jones conquisto la faja latina pesada AMB a los puntos sobre el ecuatoriano Ytalo PereaÖ En la misma división, Abigail Soto Jr. derrotó a Frank MolaÖ Luís Salazar venció a Néstor González, de Venezuela; por la vía de los papelesÖ Jackson Mariñez derrotó a Alfonso Pérez y Yomar Medina paró en quinto asalto a Alejandro Ramos, de México.