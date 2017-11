David Ortiz celebra un cumpleaños austero

Deyanira Polanco

Santo Domingo

¿Es posible ser humilde si en la puerta te espera un majestuoso Lamborghini? Sí, David Ortiz, uno de los peloteros más queridos de este país, demostró que puedes ganar millones y celebrar 42 fructíferos años con sencillez, acompañado por los más cercanos, en un lugar sin pompas. El Big Papi prefiere ahorrar recursos para su fundación de ayuda a niños, que ya ha llegado hasta 500 vidas.

¿Pero por qué no lo celebró como otros millonarios? “No hombre, tu sabes que esos tiempos de uno estar haciendo paquetes se acabaron, uno tiene muchos niños y mucha gente que uno ayuda, entonces para tu volverte loco haciendo un cumpleaños de un día, gastándote todos los cuartos del mundo, es mejor dárselo a ellos y no unos seguir dándose vida”, expresó el 10 veces convocado al juego de las estrellas a esta reportera, que justo caminaba por la acera donde estaba sentado el festejado.

Las finas cristalerías fueron sustituidas por vasos plásticos, las bebidas no eran tan exclusivas y no había desfile de invitados ni artistas. Fue en un bar de la Zona Oriental de Santo Domingo con familiares y amigos cercanos. No pasaban de 12 personas en dos mesas colocadas contiguas en las afueras del bar “Dial” de la avenida Presidente Vásquez casi esquina Venezuela.

Lo más exótico que se observaba en el lugar, y que podría llamar la atención de los transeúntes, era su Lamborghini, color azul.

David estaba vestido de negro, reía constantemente a carcajadas y frente a él una botella de champaña, sin que se viera la etiqueta y varias botellas de whisky. Nada extraordinario.

Dos bandejas de picadera estaban para sus amigos y familiares, con tostones, pollo y carne frita, todo sencillo. Para él no había ningún plato preparado. “No, yo no estoy comiendo, porque tú sabe que uno tiene que mantenerse flaco”, y a seguidas estalló en carcajadas el tres veces campeón mundial.

El cumpleaños fue el sábado, lo pasó en Estado Unidos sin celebración y ayer llegó a República Dominicana para celebrarlo con “los tigres”.

“Estos son mi familia, mi hermano Pelusa, José Luis, Eloy, Daniel, toda la gente mía que están conmigo todos los días. Esto es tranquilo, esto es todo, el cumpleaños mío fue ayer, llegue ahorita al país y vine para acá con los tigres, además, que es lo que yo voy a estar celebrando si me estoy poniendo viejo”, expresó entre risas el jugador más valioso de la Serie Mundial 2013.

Otra muestra de la sencillez del pelotero es que no había restricciones para quienes pasaban y al percatarse de su presencia querían fotografiarse, pues él mismo decía con agrado “ven yo hago la selfi”.