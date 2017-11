El muchacho

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Compartir con José Ramírez en Listín Diario fue conocer a un auténtico “muchacho”. Uno de esos peloteros dominicanos que proceden de los pueblos, de hogares humildes y que a los 13, 14 ó 15 años alguien le dijo que sería pelotero. Lo convencen de que se olvide de la escuela y se concentre totalmente en la pelota, y llegar a Grandes Ligas se convierte en su propósito de vida.

También es el caso de José, el pequeño jugador de los Indios. Un caso especial pues su ídolo era el fogoso Rafael Furcal, pequeño como él, y ahora dice que es buen amigo de José Altuve, el “gigante” nativo de Venezuela. Aclara muy bien que el 99% de los scouts no se animaron a firmarlo precisamente por su pequeñez, y solo el ojo clínico de Ramón Peña pudo ver hacia el futuro. Peña lo firmó más o menos cómodo en cuanto a dinero, dándole 50 mil dólares en un lejano 2009.

José es humilde y sencillo. Le acompañan un hermano menor que también es pelotero y esperar firma a profesional para breve plazo. Un primo, un amigo, todos con vestimenta simple, sin mucho aparataje. Cuando se le pregunta por su música preferida habla del reguetón y cita a José Reyes, el pelotero (La Melaza) como el que más le gusta). De su comida prefiere el “moro con pecao”, como otros tantos atletas nativos del Sur (es de Baní) que con frecuencia hablan de arroz blanco con huevo revuelto. Y cuando se le pregunta sobre la sociedad dominicana y su ídolo político y dice que “pasa”, que no le interesa ese tema ni le llama la atención.

Es el mismo muchacho que tiene contrato de 4 años por US$26 millones , pacto que conntiene opciones del equipo para el 2022 y 2023 por US$11.0 y $13.0 millones, respectivamente.

Pero el dinero no le molesta. Jugó este año con salario chiquito de US$971.000, se ganó 300 mil dólares en bonos (juego de estrellas, bate de plata y 3ro. en los votos del MVP). Su enfoque es el beisbol, y ya casi se está internando en una academia especial en Miami para preparse física y mentalmente con miras del 2018. Un muchacho más de tantos dominicanos que gracias al beisbol llegan a la fama y la fortuna.

DURA COMPETENCIA: Ya pusieron a rodar los votos para el Salón de la Fama de Cooperstown y la clase que será exaltada en julio del 2018. En Dominicana el seguimiento es grande pues hay la expectativa alrededor de Vladimir Guerrero, quien falló por 15 votos este año y terminó con un 71.7%. Y si usted pregunta cómo será ahora, si será elegido fácilmente para completar el requerido 75 %, la respuesta tiene también un signo de interrogación.

Todo dependerá de qué piensan los periodistas votantes sobre Chipper Jones, Jim Thome (612 jonrones), y el venezolano Omar Vizquel, un montón de guantes de oro y mas de 2800 hits., Si consideran que los tres deben salir en primera votación, las cosas serán difíciles para Vladimir. ¿Por qué? Porque también está allí el relevista Trevor Hoffman, segundo mejor de salvados de todos los tiempos con 601, y quien falló por 4 votos solamente , para un 74%.

Es posible que a Hoffman lo dejen para luego, y también a Vizquel, y prefieran al dominicano.Pero, la competencia será dura.

(También volverán a las boletas Manny Ramírez,Sammy Sosa, Roger Clemens,Barry Bonds y otros relacionados al tema esteroides y que están siendo castigados por los periodistas USA).

DE INTERES: Licey anunció ayer al receptor boricua Robert Pérez, el mismo que se alterna con Yan Gómes en la receptoría de los Indios de Cleveland. Es una buena contratación pues ese señor luce muy bien... Licey, por cierto, dejó fuera de roster semanal a Dawell Lugo, el infielder que cité ayer como que sería detenido por Detroit. Le pregunté a Junior Noboa y me dijo que es decisión del jugador porque se dedicará a un programa de pesas...No hay precisión de si volverá.....En el roster de los Toros ingresa mucha gente importante: los lanzadores Miguel Díaz, Alexi Ogando y González Germes, el jardinero Abraham Almonte y el utility Alex Hanson, estos dos últimos buenos bates..Los Toros están en el sótano del torneo con 10-17... David Ortiz está en una celebración de cumpleaños con tanda extendida. Primero en USA, y el domingo por la noche se dio una vuelta por la Ave. Venezuela de la capital, en un sitio abierto, con amigos locales. El dijo a la prensa que se da un baño de pueblo porque ya las cosas hay que tomarlas humildemente.. Importante eso porque son muchos los que se alejan de su ambiente.....Ayer “implosionaron” el Georgia Dome, un estadio de Atlanta que servía de sede a los Atlanta Falcons (NFL) y al equipo United de la MLS (futbol soccer).. El parque demolido fue construído en 1992, y ya no sirve para mucho.. Le construyeron uno nuevo a 25 metros de distancia, a un costo de 1,600 dólares... ¿Y en Dominicana? Cuando aquí el Estado anuncie inversión en un estadio nuevo (de beisbol, de baloncesto , de futbol, de lo que sea) aparecerán miles de voces diciendo que ese dinero debe invertirse en educación, salud y carreteras... Y no debe ser. Los nuevos parques deportivos, los centros de convención, los hoteles , las carreteras, los escenarios para eventos artísticos, todos son muestras de progreso en los pueblos... Licey y Aguilas esta noche en el Quisqueya Juan Marichal..¿A casa llena?...