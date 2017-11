Cardenales le hacen oferta a Marlins por Giancarlo Stanton

MLB.COM

Los Cardenales le han presentado una oferta de canje formal a los Marlins por Giancarlo Stanton, según le informó una fuente a Jon Paul Morosi de MLB.com.

El conjunto de San Luis tiene bastante talento para enviar a Miami, incluyendo varios jardineros para llenar la vacante que dejaría Stanton, quien fue elegido el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.



Entre sus guardabosques, los Cardenales cuentan con Dexter Fowler, Tommy Pham, Stephen Piscotty y Randal Grichuk, además de los 10 mejores prospectos de la organización: Tyler O'Neill (No. 4), Harrison Bader (No. 5), el dominicano Magneuris Sierra (No. 6) y el cubano José Adolis García listos para contribuir en el equipo grande.



San Luis también tiene para ofrecer varios serpentineros listos para el nivel de Grandes Ligas, con el cotizado prospecto Alex Reyes volviendo de la cirugía Tommy John, junto a Jack Flaherty (No. 3) y Luke Weaver como otras alternativas para la rotación.



Varios clubes se han comunicado con los Peces expresando su interés por el cañonero, quien todavía tiene 10 años y US$295 millones en su contrato con una opción para salirse del pacto después de la temporada del 2020.



Los Gigantes también han hecho una oferta, según Ken Rosenthal de MLB Network. Rosenthal informó también que los Medias Rojas presentarían pronto una oferta.