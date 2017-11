La Galería Nordestana abre las puertas a 5 nuevos inmortales

San Francisco de Macorís

Con la exaltación de cinco nuevos deportistas, la Galería de la Fama del Deporte de la Región Nordeste celebró ayer domingo su Boda de Plata en un solemne ceremonial celebrado en el auditórium principal de la Feria Agropecuaria de esta ciudad.

En su 25 Ceremonial inmortalizó al líder de cuadrangulares de todos los tiempos en el béisbol profesional, Mendy López: al ex selección nacional de softbol Felipe Rodríguez (Felipón), al otrora jugador estrella del baloncesto provincial y regional, Adrian Virgilio Vásquez, al tenimesista Francisco Alberto Núñez y al ex pelotero profesional Eriberto Antonio Miranda Then (Erick Then).

Los nuevos inmortales del Deporte Nordestano dejaron al descubierto sus emociones y mostraron orgullo por que su trayectoria de atletas ha sido reconocida con el m[as alto honor que otorga la región a sus deportistas del pasado. El acto fue dedicado al 80 aniversario de la Cervecería Nacional Dominicana.

Todos agradecieron sus escogencias y exaltaciones a los miembros de la Galería de la Fama del Deporte Nordestano, institución que preside el doctor Luis Esmurdoc.

”Este es un momento grande y para la familia. Ser reconocido como inmortal por de una provincia es importante, pero si es por la región tiene un significado más especial”, dijo Erick Then, quien jugó béisbol profesional a nivel de liga menor con los Piratas de Pittsburgh, pero a que nivel regional y nacional fue un destacado jugador.

Then ha seguido ligado al béisbol como entrenador y dirigente y hoy preside la Asociación de Béisbol de San Francisco de Macorís. Tuvo como edecán a Tito Pereyra.

Para Adrian Vásquez, la exaltación es una suma de generaciones y de esfuerzo de muchas personas que lo ayudaron en su época de atleta como jugador del baloncesto superior provincial por espacio de tres campeonatos.

Vásquez exhortó a la juventud a que haga deportes, afirmando que “haciendo deportes podemos hacer de las gentes mejores ciudadanos y en valores”. Vásquez tuvo de edecán a su madre Sonia Carrasco.

Francisco Alberto Núnez valoró el esfuerzo de sus padres en su trayectoria deportiva.

Felipe Rodríguez afirmó que cuando inició su trajinar en los deportes como jugador de béisbol, jamás pensó en que este momento llegaría a su vida. “Lo hice creyendo firmemente en que a través del deporte podía disciplinarme y ayudarme a ser hijo, padre, esposo y ciudadano, algo que he conseguido”.

Felipón, un notable softbolista, desfiló con su hijo Felipe Rodríguez como edecán.

Mendy López tuvo doble motivo para celebrar su exaltación como inmortal del Nordeste. Su padre y edecán, el narrador Mendy López, es también un miembro de la inmortalidad del Deporte Nordestano.

“Estoy agradecido de esta elección. Poder estar ahí el resto de mis días acompando a mi padre y a tantas leyendas del deporte regional, es motivo de gran orgullo para mi y mi familia”, comentó el retirado jonronero dominicano.